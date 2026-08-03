El chiringuito con el atardecer más bonito de España está frente al Cantábrico: "Un regalo para los sentidos. Vistas espectaculares, música y raciones ricas"

Hay lugares que te dejan sin aliento nada más llegar, y uno de ellos está frente al Cantábrico, en el municipio de San Vicente de la Barquera. Llevaba tiempo con ganas de conocerlo: las agencias de viajes lo mencionan como parada obligada para ver un buen atardecer, y no soy la única que lo piensa. En TripAdvisor, decenas de usuarios han dejado su opinión sobre el sitio, y muchas coinciden en lo mismo. Una visitante lo resumía así: "buen sitio para disfrutar de una copa con unas vistas maravillosas". Otra, más escueta, iba directa al grano: "cerveza fría y en su punto, vistas impresionantes".

Adriana Fernández

No esperes un restaurante de lujo. Lo característico de este lugar es justo lo contrario: la simpleza. Un pequeño food truck donde lo que de verdad importa es la orientación de las mesas, todas mirando al horizonte. Tomarte un cóctel o un refresco con esas vistas delante no tiene precio, y varios usuarios de TripAdvisor lo han dejado por escrito: "perfecto para una cerveza al atardecer, las hamburguesas muy recomendables", mientras que otra persona lo describe como "un regalo para los sentidos", entre "vistas espectaculares, música y raciones ricas". Tuve la oportunidad de ver el atardecer con mis propios ojos, y entiendo perfectamente por qué hay quien confiesa en sus opiniones que repitió la semana siguiente: "la experiencia me gustó tanto que repetimos".

Si todavía no sabes de qué lugar hablo, se trata del Bar El Rayo Verde. Desde aquí se ve una panorámica distinta del mar Cantábrico: la ría de San Vicente, las playas de Oyambre y Merón, y al fondo los Picos de Europa. Y ya que estamos, ¿por qué ese nombre tan curioso? La respuesta es sencilla: hace referencia al "rayo verde", ese fenómeno óptico que a veces aparece como un destello esmeralda en el último instante antes de que el sol se hunda en el mar. Un pequeño regalo que, según cuentan quienes lo han presenciado desde aquí, hace que la espera merezca todavía más la pena.

Playa de Oyambre rodeada de verde campiña cantábrica / Istock / Sloot

Más allá de una simple leyenda

Son demasiadas las leyendas sobre este auténtico fenómeno y único que hace que la gente se interese mucho más por conocer acerca de este, y es que según la antigua leyenda celta, quien fuera capaz de ver el rayo verde adquiría la capacidad de ver claramente las cuestiones acerca del corazón, sería capaz de reconocer los sentimientos verdaderos de quienes les rodean; también otras dicen que trae buena suerte y éxito en la vida.

Pero realmente la leyenda más famosa en todo el mundo, y que muchos sabréis de qué estoy hablando, es gracias a la novela El rayo verde de Jules Verne en el año 1882. En esta obra, la joven protagonista, Elena Campbell, se niega a casarse con el prometido que le proponen hasta no haber visto con sus propios ojos el rayo verde en el horizonte marítimo, convencida de que así sabrá si le amaba de verdad.

¿Cuáles son las mejores condiciones meteorológicas para verlo?

En el verano del Cantábrico, la mejor época del año son los meses de julio y agosto, donde abunda la humedad alta y la bruma lechosa. Un consejo es que es más fácil que ocurra cuando hay una diferencia de temperatura clara entre las capas de aire cercanas al mar y las capas superiores, ya que el aire actúa mejor como un prisma.

San Vicente de la Barquera, Costa Cantábrica, España / Istock / AGA GLOWALA

Lo más importante y la clave son los dos últimos segundos, el destello no ocurre mientras el sol cae, sino justo en el instante exacto en el que la última pizca del borde superior del sol se esconde tras la línea marina.

San Vicente de la Barquera: los mejores rincones por descubrir

Muy cerca del castillo, en la parte alta de la Puebla Vieja, está la Iglesia de Santa María de los Ángeles, una iglesia gótica que te impacta nada más verla. Por dentro guarda un secreto que impresiona a casi todo el mundo: la tumba de Antonio del Corro, que fue inquisidor. La estatua está tan bien hecha en mármol que parece que el hombre se va a levantar de la cama en cualquier momento. ¡A más de uno le da un poco de respeto cuando la ve por primera vez!

San Vicente de la Barquera puente sobre la ria / wikimedia Commons/Nicolás Pérez

Si hay algo típico en San Vicente, son sus puentes, y el Puente de la Maza se lleva la palma. Tiene 28 arcos y en su época fue uno de los más largos de España. Cruzarlo es casi obligatorio. Cuenta la leyenda que si pides un deseo y aguantas la respiración de principio a fin, se te cumple. Eso sí, mide más de 500 metros, así que si vas andando piénsatelo dos veces.

San Vicente de la Barquera castillo / wikimedia Commons/Nicolás Pérez

Para entender bien San Vicente hay que subir a lo más alto. El Castillo del Rey es de las pocas fortalezas medievales que quedan en la costa de Cantabria. Se construyó en el siglo XIII sobre una roca y tiene unas vistas que quitan el hipo. Desde sus murallas lo ves todo, el puerto pesquero, la ría y, si está despejado, las montañas al fondo. Es el sitio perfecto para darte cuenta de por qué este lugar fue tan importante en su época.