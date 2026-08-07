El chiringuito con el atardecer más bonito del mundo está en Alicante: "Un lugar muy acogedor y con mucho ambiente, dan ganas de quedarse aquí durante horas"

Para todos aquellos que nos gusta ir a la playa durante la temporada de verano, uno de los momentos más esperados – aparte de ese momento en el que metemos los pies en el agua por primera vez o la sensación de estarse tostando bajo el sol – es el momento de la comida. Son muchos los que optan por traerse la comida desde casa, ya sean bocadillos o un táper con una abundante ensalada de pasta. Para aquellos que prefieren sentarse a la mesa para comer, los chiringuitos son siempre la mejor opción de todas, ya que permiten seguir disfrutando de la atmósfera marina y la luz brillante del Sol a la vez que nos atiborramos de los mejores platillos y tapas que su cocina tiene por ofrecer.

Los chiringuitos son uno de los imprescindibles del verano / ISTOCK / ABBPhoto

En la Costa Blanca, en la misma ciudad de Alicante, podemos encontrar uno de los chiringuitos más maravillosos de todo el mundo. Situado en la arena de la playa del Postiguet, el Chiringuito Amor Amar invita a deleitarse con uno de los escenarios más especiales que podemos encontrar en todo el litoral alicantino. Con un ambiente de lo más animado y moderno, el chiringuito es ideal para jóvenes y familias, así como turistas y visitantes, quienes pueden disfrutar de las magníficas tapas y excelentes cócteles que ofrece su cocina.

Sara Fernández García

Un atardecer en la Costa Blanca

Considerado uno de los litorales más bonitos de todo el Mediterráneo, la Costa Blanca brilla gracias a la mágica luz del sol que se refleja en sus aguas e ilumina sus extensos arenales. Con la ciudad de Alicante como capital imprescindible, las playas que se extienden a lo largo del litoral de la provincia son algunas de las más bonitas que podemos encontrar en todo el territorio español, con sus arenas finas y blancas que invitan a los veraneantes a tumbarse para tomar el sol y bañarse en sus aguas turquesa.

Es en la playa del Postiguet, una de las muchas playas que se extienden en la costa de la ciudad, donde se encuentra el Chiringuito Amor Amar, un establecimiento con mucha alma y una atmósfera de lo más playera, donde los días de verano se viven de manera auténtica y relajada. Esta es una de las características que muchos de los clientes destacan en redes o portales web, con críticas como “Un lugar muy acogedor y con mucho ambiente, dan ganas de quedarse aquí durante horas”, o “Casi todos los días de nuestras vacaciones comimos aquí, todo estaba delicioso”.

El establecimiento, situado en el extremo norte de la playa del Postiguet, cuenta con una amplia terraza instalada sobre una tarima de madera, con lo que mantiene a raya la arena, que se cuela por todos lados. La terraza tiene, además, una cubierta que evita que el Sol caiga de manera avasalladora sobre los comensales, ofreciendo una agradable sombra acompañada de la suave brisa marina. Igual de agradable es el lugar por el mediodía que una vez ha caído el Sol tras el horizonte, cuando las luces de la terraza se encienden y crean un ambiente recogido y relajado.

Una carta con toques marítimos

La cocina del Amor Amar ofrece un poco de todo, desde hamburguesas y sándwiches de lo más completos, a ensaladas y tapas de auténtica influencia mediterránea y valenciana, como el pulpo a la gallega, calamares a la andaluza, un hummus casero, o el clásico pincho de tortilla. Para simplemente ir a tomar algo por la tarde, cuando los rayos del Sol no son tan intensos y permiten disfrutar plenamente del día, el chiringuito cuenta con una amplísima carta de refrescos, batidos y cocktails, los cuales, servidos bien fresquitos, acompañan perfectamente la mejor de las veladas. Si eres de los que les gusta levantarse pronto incluso en verano, en el Amor Amar también sirven desayunos y brunch, perfectos para empezar el día con buen pie.

Algo que hace muy especial el Chiringuito Amor Amar es el hecho de que no es solo un lugar al que simplemente ir a comer y ya está. Al caer el atardecer, el local ofrece también un poco de espectáculo para los comensales, con un pinchadiscos acompañando la velada, así como actuaciones musicales en directo para acabar el día por todo lo alto.