Este es, según ChatGPT, el mejor pueblo de Zamora para tener una casa de verano

Llega el verano, el calor, las vacaciones (tanto escolares como laborales) y los pueblos de la provincia de Zamora reciben a cientos de visitantes. Las calles vuelven a la vida, en especial durante las fiestas, y cada vez son más los que deciden hacer una inversión y tener su propia casa en el medio rural. Pero, ¿cuál es el mejor pueblo de Zamora para tener una casa de verano? Como la respuesta es difícil, se lo hemos preguntado a la inteligencia artificial, en concreto a ChatGPT, y esto es lo que nos ha dicho.