Ni Chamonix, ni St. Moritz: la mejor estación de esquí del mundo está en España, rodeada de pueblos preciosos y con vistas espectaculares
Más allá de esquiar, este es un lugar precioso para relajarse y conocer pueblos encantadores y muy especiales.
Esquiar es mucho más que un deporte, y quienes lo practican lo saben. También es disfrutar de un entorno único con la adrenalina elevada al máximo nivel. No hay dos estaciones iguales y cada esquiador tiene la suya predilecta, aunque es imposible negar la belleza de Mont Tremblant en Canadá, St. Moritz en Suiza, Chamonix en Francia, Lech en Austria o Niseko en Japón.
La nieve cubre las montañas más espectaculares y parece que esperan a ser esquiadas. Hay cientos de lugares maravillosos donde esquiar puede convertirse en la experiencia de tu vida, pero si hay una estación de esquí con la que nos quedamos por su belleza natural, extensión, ubicación, calidad de infraestructuras y cercanía es Baqueira-Beret, en el corazón del Valle de Arán.
Rodeada por las montañas del Pirineo catalán
A 165 kilómetros de Lleida (Cataluña), se ubica uno de los complejos esquiables más grandes de los Pirineos, con una extensión de 165 kilómetros. Se divide en cuatro sectores: La Bonaigua, destinada a los más expertos; Beret, con pistas muy amplias para snowboard y principiantes; Baqueira, que tiene el mayor desnivel de toda la estación; y Baciver, un espacio relativamente nuevo en una zona casi salvaje.
El punto más alto al que se llega con remonte es el Cap de Baciver, a 2.610 metros de altitud, un mirador con unas vistas inigualables. Además, en la zona de Beret es posible practicar esquí nórdico, justo donde nacen los ríos Garona y Noguera Pallaresa. Un punto curioso, pues uno se desvía hacia el Mediterráneo y el otro continúa hasta el Atlántico.
El pasado año celebró su 60 aniversario, pues en 1964 se construyó el primer telesilla de Baqueira. Sin embargo, los orígenes del esquí en el Pirineo catalán se remontan a principios del siglo XX. Poco a poco, se fue desarrollando una de las mejores estaciones de esquí de todo el mundo. El valle está repleto de pueblos de los que disfrutan los más apasionados de la nieve.
Una experiencia completa más allá del esquí
El Valle de Arán es un lugar perfecto para practicar deportes de aventura como rafting, puenting o paracaidismo; pero también lo es para desconectar en pleno silencio y con la más absoluta tranquilidad. Aquí se unen nieve, patrimonio románico y gastronomía de montaña para dar como resultado un enclave muy especial, salpicado de pueblos con casas de piedra y tejados de pizarra.
Uno de ellos es Bagergue, el más alto del valle situado a 1.490 metros de altitud y considerado el más bonito de Cataluña. Aunque también destacan otros como Arties, con su iglesia parroquial de Santa María, declarada Bien Cultural de Interés Nacional; Bossòst, uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica aranesa; o Viella, que se podría definir como la Suiza catalana.
En cuanto a gastronomía, lo más destacable son los productos del huerto, la caza y la pesca, pero si se habla de platos, quizá el más representativo sea la olla aranesa, una especie de cocido con carne, legumbres y fideos. También llaman la atención el fricandó, el pollo a la coquela, las hojas de col rellenas de carne o las truhadas aranesas. La guinda de un pastel tan completo como es el Valle de Arán.
