Ni Chamonix, ni St. Moritz: la mejor estación de esquí del mundo está en España, rodeada de pueblos preciosos y con vistas espectaculares

En cuanto a gastronomía, lo más destacable son los productos del huerto, la caza y la pesca, pero si se habla de platos, quizá el más representativo sea la olla aranesa, una especie de cocido con carne, legumbres y fideos. También llaman la atención el fricandó, el pollo a la coquela, las hojas de col rellenas de carne o las truhadas aranesas. La guinda de un pastel tan completo como es el Valle de Arán.