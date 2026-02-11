Dos catedrales impresionantes, murallas medievales y declarada Conjunto Histórico-Artístico: la ciudad del norte de España perfecta para una escapada
En el 2012 esta ciudad fue nombrada como la Capital Verde Europea por la Comisión Europea.
Hay ciudades que saben combinar a la perfección su trazado urbano con el ambiente en el que se encuentran, metrópolis que están en simbiosis total con el entorno natural que las rodea. Esto es algo que podemos ver en ciudades como Vancouver, Reikiavik o Copenhague, donde además de que la vegetación natural juega un papel clave en el desarrollo de la urbe (con parques repletos de árboles que renuevan la atmósfera), sus ciudadanos hacen todo lo posible por dejar el menor impacto posible en dicha naturaleza.
Un ejemplo de ciudad verde aquí en España, y que de hecho recibió el premio de Capital Verde Europea que la Comisión Europea otorgó en el año 2012, lo encontramos en el norte de la península; una ciudad que a lo largo de la historia ha jugado un papel muy importante en la región y que, actualmente, ejerce como capital de su comunidad autónoma.
Una ciudad en forma de almendra
Situada en el sur de Euskadi, la ciudad de Vitoria-Gasteiz es una de estas ciudades que, nada más pisarlas, enamoran y dejan un recuerdo que durará toda la vida. Con una población que supera los 260 mil habitantes, es conocida por ser una de las ciudades más verdes y accesibles de toda Europa. Esto queda demostrado gracias al Anillo Verde, un conjunto de parques que rodean la ciudad. Se trata de un proyecto que nació en 1993 con el objetivo de restaurar el medioambiente de la periferia degradada y convertir la zona en un espacio natural de alto valor ecológico. Principal zona recreativa de la ciudad, estos parques son perfectos para transitar tanto a pie como en bici; en ellos es posible también la observación de fauna, entre la que destacan todo tipo de aves, zorros e incluso ciervos.
Ya dentro de los límites de la ciudad, sobresale especialmente el casco medieval, uno de los centros históricos más emblemáticos de todo el País Vasco, sobre todo por su curiosa configuración ovalada, característica de la que obtiene el sobrenombre de Almendra Medieval. Es en este barrio donde se encontrarás gran parte de los principales puntos de interés de la localidad. De todos ellos, el más importante sin duda alguna es la Catedral de Santa María, impresionante templo gótico del siglo XIV alrededor del cual se construyó la ciudad y que sirvió de inspiración para Ken Follet en la segunda parte de Los Pilares de la Tierra.
Una de las estelas más famosas de la ciudad es el perfil que, junto a la catedral, crean las torres de las iglesias de San Miguel, San Vicente y San Pedro, todas ellas a menos de 400 metros de la catedral y muy merecedoras de ser visitadas. Pero si hay otro templo religioso que hay que visitar sí o sí cuando se está en Vitoria, ese es la Catedral Nueva, oficialmente llamada la Catedral de María Inmaculada. Edificio de estilo neogótico construido a principios del siglo XX, en su interior alberga el Museo de Arte Sacro, en el que se exponen piezas de templos románicos, retablos renacentistas o lienzos de El Greco.
Paseando por sus calles y plazas
Punto de encuentro entre vecinos y turistas, la Plaza de la Virgen Blanca es uno de los rincones más bonitos de Vitoria. Presidida por el monumento a la Batalla de Vitoria-Gasteiz, que honra la victoria de dicha batalla durante la Guerra de la Independencia, la plaza es el punto de partida ideal para empezar a descubrir más acerca de esta maravillosa ciudad.
Así, uno se puede acercar a los tramos que se conservan de la muralla del siglo XI, descubrir alguna de las muchísimas esculturas urbanas que hay repartidas por las calles de la ciudad (El Caminante, Prometeo-Libertad, La Mirada, el Rinoceronte, …), recorrer el Itinerario Muralístico de Vitoria, o disfrutar de la mejor gastronomía de la ciudad haciendo la ruta de los pintxos por los bares y tabernas del casco antiguo.
Síguele la pista
Lo último