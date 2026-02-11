Dos catedrales impresionantes, murallas medievales y declarada Conjunto Histórico-Artístico: la ciudad del norte de España perfecta para una escapada

Situada en el sur de Euskadi, la ciudad de Vitoria-Gasteiz es una de estas ciudades que, nada más pisarlas, enamoran y dejan un recuerdo que durará toda la vida. Con una población que supera los 260 mil habitantes, es conocida por ser una de las ciudades más verdes y accesibles de toda Europa. Esto queda demostrado gracias al Anillo Verde, un conjunto de parques que rodean la ciudad. Se trata de un proyecto que nació en 1993 con el objetivo de restaurar el medioambiente de la periferia degradada y convertir la zona en un espacio natural de alto valor ecológico. Principal zona recreativa de la ciudad, estos parques son perfectos para transitar tanto a pie como en bici; en ellos es posible también la observación de fauna, entre la que destacan todo tipo de aves, zorros e incluso ciervos.