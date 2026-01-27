Una de las catedrales más bonitas del mundo está en España: alberga la tumba del Cid Campeador, tiene un estilo gótico francés y es Patrimonio de la Humanidad

En el corazón de la ciudad leonesa de Burgos se erige la Catedral de Santa María, una de las obras de mayor relevancia de todo el gótico europeo, cuya construcción se inició en el año 1221 siguiendo los patrones del gótico francés. Tal es la relevancia de este templo para la historia de España que ya en 1885 fue declarado Monumento Nacional; un siglo después, a finales de 1984, la UNESCO incluyó la catedral en la lista de Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndola en la primera de su clase en España en formar parte de la lista, y hasta la fecha la única que cuenta con esta distinción de manera independiente.