Una de las catedrales más bonitas del mundo está en España: alberga la tumba del Cid Campeador, tiene un estilo gótico francés y es Patrimonio de la Humanidad
Nos adentramos en uno de los puntos de mayor interés del Camino de Santiago.
Debido al pasado de profunda tradición cristiana y católica que tiene, España cuenta con uno de los mayores patrimonios catedralicios de todo el mundo, siendo casi noventa las catedrales que encontramos repartidas a lo largo y ancho del territorio español, quince de las cuales han sido declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Pertenecientes a épocas pasadas, las catedrales son uno de los mayores exponentes de la capacidad creativa del ser humano, así como un lienzo en el que se entrelazan fe, arte, historia y poder. Además, todas y cada una de las catedrales son un tesoro arquitectónico único por sí mismas, el cual aporta una personalidad y encanto incuantificables a sus ciudades.
La primera de todas
En el corazón de la ciudad leonesa de Burgos se erige la Catedral de Santa María, una de las obras de mayor relevancia de todo el gótico europeo, cuya construcción se inició en el año 1221 siguiendo los patrones del gótico francés. Tal es la relevancia de este templo para la historia de España que ya en 1885 fue declarado Monumento Nacional; un siglo después, a finales de 1984, la UNESCO incluyó la catedral en la lista de Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndola en la primera de su clase en España en formar parte de la lista, y hasta la fecha la única que cuenta con esta distinción de manera independiente.
La fachada de la catedral asombra a todo aquel que pasa por allí. Posee cuatro portadas adornadas con detalles de lo más exquisitos: la principal, con un gran retablo gótico dedicado a Santa María; la de Sarmental, la más antigua de todas y la cual gira entorno a Cristo y los apóstoles; la portada de Coronería, en la que destacan un Cristo mostrando las llagas del costado, manos y pies, y San Miguel pesando las almas; y por último la de Pellejería, obra de Francisco de Colonia del siglo XVI y solamente observable desde la plaza de la Llana de Fuera.
Si el exterior deja a uno sin palabras, el interior de la catedral ya es para caerse de culo. Presidiendo la nave central encontramos el Retablo Mayor, imponente obra de finales del siglo XVI la cual está dedicada a la Virgen. Frente a ésta se extiende la nave central del templo, el crucero de la cual está coronado por el cimborrio, uno de los elementos más distinguidos de la catedral y la cúpula más bella del Renacimiento español. Justo debajo del cimborrio, desde 1921 se halla el sepulcro del Cid Campeador y su esposa Doña Jimena, cuyos restos habían estado hasta entonces en el monasterio de San Pedro de Cardeña.
Además del hermoso coro, realizado a lo largo del siglo XVI en madera de nogal sin dorar, la catedral cuenta con un total de 19 capillas distribuidas por el templo. Algunas de las más destacadas son la Capilla de la Natividad, una pequeña joya del renacimiento dedicada a la vida de la Virgen, y la Capilla de la Concepción, cuyo retablo principal es una de las obras cumbre de la escultura tardo-gótica.
La mejor opción para terminar la visita a la catedral es dirigiéndose al claustro, un bonito espacio verde rodeado de galerías por los cuatro lados, repartidas en dos niveles y con una destacada riqueza escultórica, siendo muchas de las piezas homenajes a los reyes y obispos que impulsaron la construcción de la catedral.
La visita a la Catedral
Símbolo indiscutible de la ciudad de Burgos, la catedral es parada obligatoria para los peregrinos que se encuentran haciendo el Camino de Santiago. No se trata tan solo de un lugar en el que reflexionar rodeado del silencio y paz que aportan sus paredes; es también un punto de encuentro para peregrinos de todas partes, donde pueden compartir sus anécdotas y experiencias a lo largo del recorrido, o simplemente darse fuerzas mutuamente para seguir el camino.
La catedral cuenta con dos horarios distintos dependiendo de la época del año: del 1 de noviembre al 18 de marzo, la catedral abre sus puertas de las 9.30h a las 18h, mientras que del 19 de marzo al 31 de octubre cierra a las 18.30h. En ambos casos se permite permanecer en el interior del templo hasta una pasada una hora del cierre de puertas. Mientras que la entrada general individual es de 11€, cuenta además con distintas opciones de precio reducido: para los mayores de 65 años la entrada es de 9€, y para los estudiantes de entre 15 y 27 años es de 5€.
