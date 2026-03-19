La catedral de Valencia que te lleva de viaje por el Renacimiento italiano: tiene lienzos de Goya, guarda el Santo Cáliz y unos ángeles músicos que se mantuvieron ocultos durante años

Es uno de los lugares más importantes de la cristiandad y su interior te transportará al pasado.

La catedral con el Santo Cáliz y con la que viajarás al Renacimiento italiano
La catedral con el Santo Cáliz y con la que viajarás al Renacimiento italiano / Istock / Paolo Querci

Viajar a Italia sin salir de España es posible y, si te dicen lo contrario, es que no conocen uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Valencia. Se trata de su catedral, un lugar que, aunque estemos en 2026, te transportará a la época del Renacimiento italiano. Aparte de un exterior impresionante, su interior alberga una joyas de esa época que no deberías perderte.

La Catedral de Valencia

La Catedral de Valencia

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Hace más de 200 años, uno de lo artistas más importantes que ha habido en España pintó 2 obras personalizadas para esta catedral y, además, durante varios siglos fue el lugar de escondite de unos ángeles. Es uno de los sitios más especiales para la religión católica debido a que guarda uno de los objetos más especiales que existen: la copa que Jesucristo utilizó en la Última Cena.

Adriana Fernández

Una catedral llena de arte

La Catedral de Valencia, también conocida como la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia, la Catedral del Santo Cáliz o “La Seu” en valenciano, comenzó a ser construida en 1262 y no fue finalizada hasta muchos años después. Aunque la fachada destaca por un estilo barroco, su interior la ha convertido en una joya del Renacimiento italiano.

Si te adentras en ella podrás ver los frescos de su capilla mayor, pintados en el siglo XV y considerados la primera gran obra del Renacimiento en España. Se inspiran en maestros del arte como Rafael, y fueron hechos por lo artistas italianos Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, traídos por el Papa Alejandro VI para que España adoptara el estilo que estaba triunfando en Italia.

La Catedral de Valencia

La Catedral de Valencia

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El escondite de los ángeles

Durante siglos, los frescos de la capilla mayor se mantuvieron ocultos tras una bóveda barroca. Tras su redescubrimiento en 2004 se encontró a los Ángeles Músicos, unas pinturas que representan a un grupo de 10 ángeles tocando diferentes instrumentos. Aunque estuvieron escondidos durante mucho tiempo, hoy en día son uno de los prinicpales reclamos de la catedral.

Un Ángel Músico

Un Ángel Músico

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El lugar que inspiró a Goya

La Catedral de Valencia es uno de los lugares con más arte de España. En el siglo XVIII, la condesa de Osuna le encargó a Francisco de Goya unas obras para exponer en ella. El artista hizo 2 lienzos dedicados a San Francisco de Borja, una figura fundamental para la Iglesia Católica, llamados San Francisco de Borja despidiéndose de su familia y San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo impenitente. Es la única iglesia que puede afirmar tener algún cuadro original del pintor.

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Un cáliz único en el mundo

Aparte de obras impresionantes, la Catedral de Valencia guarda uno de los objetos más importantes de la cristiandad: el Santo Cáliz. Fue donado por el rey Alfonso el Magnánimo y, desde 1437, está custodiado por la catedral valenciana. Se encuentra en la Capilla del Santo Cáliz, y es uno de los lugares más visitados por las personas cristianas.

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