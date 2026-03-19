La catedral de Valencia que te lleva de viaje por el Renacimiento italiano: tiene lienzos de Goya, guarda el Santo Cáliz y unos ángeles músicos que se mantuvieron ocultos durante años

Hace más de 200 años, uno de lo artistas más importantes que ha habido en España pintó 2 obras personalizadas para esta catedral y, además, durante varios siglos fue el lugar de escondite de unos ángeles. Es uno de los sitios más especiales para la religión católica debido a que guarda uno de los objetos más especiales que existen: la copa que Jesucristo utilizó en la Última Cena.