La catedral de Toledo celebra ocho siglos con una exposición irrepetible

Pocas ciudades en España condensan tanta historia, arte, patrimonio y cultura como Toledo. Y en 2026, la antigua capital imperial ofrece una razón única para regresar: la gran exposición “Primada. VIII Centenario de la catedral de Toledo”. Del 25 de mayo al 14 de octubre, esta ambiciosa muestra invita a sumergirse en un recorrido de ocho siglos y admirar, como nunca antes, los secretos de uno de los templos más impresionantes de Europa.

Una historia que comienza en el siglo XIII

La exposición conmemora el inicio de las obras de la catedral en 1226, un momento clave en la historia de Castilla y del cristianismo peninsular. A partir de ahí se divide en dos grandes bloques. Si el primero se centra en la Edad Media, cuando se levanta la catedral gótica y se forja su identidad como sede primada de España, el segundo se adentra en la Edad Moderna, cuando arzobispos y cardenales convierten Toledo en un referente artístico y espiritual del mundo católico.

En conjunto, la muestra consta de nueve secciones temáticas en las que la arquitectura, el arte y la devoción se entrelazan para construir un relato de poder y belleza.

Órgano del Emperador. Catedral de Toledo / Fundación Impulsa Castilla-La Mancha

Obras maestras y tesoros ocultos

Uno de los grandes atractivos de la exposición es la variedad y calidad de las piezas reunidas. “Primada. VIII Centenario de la catedral de Toledo” incluye alrededor de 330 obras —la mitad de ellas nunca antes expuestas— firmadas por algunos de los grandes nombres del arte como El Greco, Diego Velázquez o Francisco de Zurbarán, junto a una extensa nómina de artistas españoles e internacionales que abarcan desde la Edad Media hasta el Barroco.

'Primada' incluye más de 100 obras restauradas para la muestra

Más del 75 % de las piezas a mostrar son propiedad de la propia Catedral de Toledo y el resto son préstamos de instituciones de primer nivel como el Museo del Prado (Madrid) o el Museo de los Uffizi (Florencia). Además, el proyecto incluye un ambicioso programa de restauración que ha permitido recuperar más de un centenar de piezas, devolviendo su esplendor a obras que llevaban siglos ocultas o deterioradas.

Sala capitular de la Catedral de Santa María de Toledo / Fundación Impulsa Castilla-La Mancha

Un recorrido inmersivo

Y por supuesto, otra de las grandes joyas de “Primada” es el propio escenario. La exposición se plantea para que sea compatible con la visita turística habitual de la catedral. Así, el itinerario comienza en el claustro bajo de la catedral, accediendo por la histórica Puerta del Mollete, y atraviesa salas que habitualmente no están abiertas al público.

Desde allí, el visitante asciende por la escalera “de Tenorio” hasta el claustro alto, accede a espacios privilegiados como la Capilla de la Reina o la Sala de Gigantones y regresa después al templo para culminar frente a una de sus joyas más emblemáticas: la Custodia de Enrique de Arfe. La segunda parte de la exposición se despliega en el trascoro, completando un recorrido de más de 2.000 metros cuadrados que permite redescubrir la catedral desde una perspectiva nueva.

Arte, fe y poder

“Primada” va más allá de una exposición artística. Desde los tesoros medievales y relicarios hasta las grandes obras de pintura, escultura y orfebrería, todo compone una reflexión sobre cómo el arte ha sido, durante siglos, una poderosa herramienta de prestigio. Arzobispos y cardenales impulsaron encargos, reunieron reliquias y promovieron devociones con un objetivo claro: reforzar la relevancia de la sede toledana y convertirla en modelo para el resto de Europa.

Ese impulso se traduce en secciones dedicadas al culto, a los tesoros catedralicios, a los artistas y talleres o a la memoria histórica del templo. También en la presencia constante de figuras clave del imaginario toledano, como San Ildefonso o Santa Leocadia, cuya devoción sigue siendo parte esencial de la identidad local.

Especial relevancia adquiere el papel de la Virgen del Sagrario, eje espiritual de la catedral, en torno al cual se articula buena parte del discurso expositivo.

LUMINA es una experiencia cultural nocturna ÚNICA en el mundo / Fundación Impulsa Castilla-La Mancha

Una escapada cultural imprescindible

Visitar esta exposición es también la excusa perfecta para una escapada a Toledo. Bien sea la primera vez —o una más—, “Primada” se convierte en la mejor forma de recorrer sus calles con una nueva mirada y comprender cómo la Catedral de Toledo ha proyectado su influencia más allá de sus muros.

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En definitiva, “Primada” es uno de los grandes acontecimientos culturales de 2026 y una oportunidad única para sumergirse en la historia viva de España a través de uno de sus monumentos más emblemáticos.

Planifica tu visita Lugar: Catedral de Toledo Fechas: del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026 Horario: todos los días, de 10:00 a 18:30 h Qué la hace única: Más de 300 obras de arte, muchas inéditas. Espacios de la catedral abiertos por primera vez al público. Un recorrido inmersivo por 800 años de historia. Obras de grandes maestros como El Greco o Diego Velázquez. Consejo viajero: Aprovecha la visita para recorrer el casco histórico de Toledo, Patrimonio de la Humanidad. La experiencia gana sentido cuando se integra en el contexto urbano. Entradas: Información y compra anticipada en la web oficial: www.primada2026.es