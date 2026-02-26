No es una catedral, pero lo parece: el secreto mejor guardado de Sevilla es esta joya de la arquitectura neoclásica, un complejo industrial del siglo XVII con techos abovedados y más de 20.000 metros cuadrados
Un lugar en el que resuena el eco de una época pasada de trabajo incesante se ha convertido en una de las joyas mejor guardadas de Andalucía.
En una ciudad célebre por su patrimonio religioso y palaciego, este edificio ofrece una narrativa distinta: la de la Sevilla productiva, estratégica y técnica. Una joya neoclásica que demuestra que la arquitectura industrial también puede alcanzar categoría monumental. Aquí, el hierro y la historia comparten bóveda, convirtiéndose en uno de los secretos mejor guardados de la capital andaluza: muros gruesos, patios amplios, galerías interminables y bóvedas altísimas... No es una catedral, pero su encanto atrae la mirada de cualquier viajero.
Durante siglos, este recinto fue territorio de artesanos y operarios, de hornos encendidos y martillos marcando el ritmo. No había turistas ni exposiciones, solo disciplina productiva. Sin embargo, su arquitectura posee una grandeza inesperada: proporciones monumentales, techos abovedados que recuerdan a claustros y una sucesión de naves que parecen no tener fin. Este lugar es la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, uno de los complejos industriales más impresionantes del sur de Europa.
La catedral secreta del hierro: un secreto neoclásico en Sevilla
Fundada en el siglo XVII y ampliada en etapas posteriores, ocupa más de 20.000 metros cuadrados en pleno tejido urbano sevillano. En el entramado histórico del barrio de San Bernardo se alza la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, uno de los grandes colosos industriales de Andalucía. El germen de este complejo se sitúa hacia 1565, cuando la familia Morel impulsó una fundición privada de bronces. Aquel taller primitivo, con apenas dos hornos, abastecía encargos civiles y religiosos.
Aun así, su salto decisivo llegó en el siglo XVII, cuando la Corona incorporó la fábrica a la Real Hacienda. Comenzaba la etapa de los “asentistas”, fundidores vinculados por contratos periódicos que respondían a la creciente demanda de artillería destinada a ejércitos y flotas que cruzaban el Atlántico. Pero realmente la gran transformación arquitectónica se produjo en el siglo XVIII, bajo el impulso reformista de Carlos III: el complejo adoptó la monumentalidad que hoy lo caracteriza.
El increíble diseño arquitectónico del complejo industrial sevillano
Su diseño responde al modelo de las Reales Fábricas ilustradas: una estructura modular basada en pilares, sistemas arquitrabados y bóvedas que generaban amplios espacios diáfanos. La repetición geométrica no era un capricho estético, sino una solución funcional para albergar hornos, talleres y almacenes en un único organismo productivo. ¡Y eso no fue todo! Con el paso de los siglos, el recinto se amplió para adaptarse a las nuevas exigencias de la artillería moderna.
Afortunadamente, tras décadas de abandono, el complejo ha iniciado un proceso de recuperación que lo proyecta hacia nuevos usos culturales. Gracias a fondos europeos, el proyecto Magallanes la está transformando en centro cultural y de innovación, con espacios para creación artística, emprendimiento y experimentación escénica. La Real Fábrica deja así de forjar cañones para convertirse en forja de creatividad: exposiciones, eventos y actividades artísticas conviven ahora con la memoria industrial, en un diálogo entre pasado y presente que redefine su identidad.
