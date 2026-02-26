No es una catedral, pero lo parece: el secreto mejor guardado de Sevilla es esta joya de la arquitectura neoclásica, un complejo industrial del siglo XVII con techos abovedados y más de 20.000 metros cuadrados

En una ciudad célebre por su patrimonio religioso y palaciego, este edificio ofrece una narrativa distinta: la de la Sevilla productiva, estratégica y técnica. Una joya neoclásica que demuestra que la arquitectura industrial también puede alcanzar categoría monumental. Aquí, el hierro y la historia comparten bóveda, convirtiéndose en uno de los secretos mejor guardados de la capital andaluza: muros gruesos, patios amplios, galerías interminables y bóvedas altísimas... No es una catedral, pero su encanto atrae la mirada de cualquier viajero.