La catedral románica mejor conservada de España se conoce como 'la Perla del Duero': una joya del siglo XII en la ciudad con más iglesias románicas urbanas de Europa

A pesar de su tamaño relativamente reducido en comparación con otras grandes catedrales del país, su valor histórico la convierte en una de las reliquias más destacadas de la Península Ibérica. La catedral forma parte del llamado Románico del Duero, un conjunto de construcciones medievales que se desarrollaron en las ciudades situadas a lo largo de este río durante los siglos XI y XII. Su construcción comenzó a mediados del siglo XII y, según la tradición, fue realizada bajo la dirección de un único maestro de obras cuyo nombre no ha llegado hasta nuestros días.