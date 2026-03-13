La catedral románica mejor conservada de España se conoce como 'la Perla del Duero': una joya del siglo XII en la ciudad con más iglesias románicas urbanas de Europa
Esta joya medieval se alza en España como una de las iglesias románicas mejor conservadas del país, cuyo origen se remonta al siglo XII.
Este templo religioso es una obra excepcional del siglo XII que resume en un solo edificio siglos de historia, arte y arquitectura. Pese a su extraordinario valor, este monumento sigue siendo un gran desconocido para muchos viajeros, eclipsado por otros destinos más populares de España. Pero los que se atreven a empaparse de historia, encuentran en este enclave un imprescindible: es una joya románica del siglo XII, de las mejor conversadas denuestro país... Sí, promete y no defrauda.
A pesar de su tamaño relativamente reducido en comparación con otras grandes catedrales del país, su valor histórico la convierte en una de las reliquias más destacadas de la Península Ibérica. La catedral forma parte del llamado Románico del Duero, un conjunto de construcciones medievales que se desarrollaron en las ciudades situadas a lo largo de este río durante los siglos XI y XII. Su construcción comenzó a mediados del siglo XII y, según la tradición, fue realizada bajo la dirección de un único maestro de obras cuyo nombre no ha llegado hasta nuestros días.
El templo se dio por concluido en torno a 1174, durante el reinado de Alfonso VII de León, en un momento de intensa actividad constructiva en la región. Conocida como la Perla del Duero, la Catedral de Zamora es uno de los ejemplos más puros y mejor conservados de la ciudad. La silueta de la catedral destaca sobre el perfil urbano por el cimborrio que corona el crucero: es una cúpula gallonada, cubierta exteriormente por pequeñas escamas de piedra.
Un icono del románico peninsular
La piedra dorada con la que se levantó el edificio adquiere tonos cálidos con la luz del atardecer, ofreciendo una de las estampas más evocadoras del casco histórico. La estructura interior mantiene el carácter del románico original, aunque con el paso de los siglos se añadieron capillas, altares y elementos artísticos que enriquecen el conjunto. Entre los espacios más destacados se encuentran la capilla mayor y el coro, además de diversos retablos y obras de arte sacro que reflejan la evolución estética del templo a lo largo de la historia.
No en vano fue declarada Monumento Nacional el 5 de septiembre de 1889, reconocimiento que subraya su extraordinaria relevancia dentro del patrimonio artístico de Castilla y León.
Qué cosas no te debes perder si visitas 'la Perla del Duero'
Uno de los elementos más destacados del templo es la Torre del Salvador, que se eleva hasta alcanzar aproximadamente 45 metros de altura. Construida a lo largo del siglo XIII, su campanario, de planta amplia, fue añadido posteriormente, completando la verticalidad que caracteriza el perfil de la catedral. ¡Pero eso no es todo! En la fachada meridional se encuentra la Puerta del Obispo, considerada una de las piezas más valiosas del conjunto.
Además, una parte fundamental del recorrido es el Museo Catedralicio de Zamora, integrado dentro del propio complejo. En sus salas se exhibe una valiosa colección vinculada a la diócesis zamorana que incluye pintura religiosa, esculturas, piezas de orfebrería y, sobre todo, una extraordinaria serie de tapices flamencos de los siglos XV y XVI.
Imprescindibles: horarios y precios
La visita a la Catedral de Zamora está abierta durante todo el año, aunque los horarios varían según la temporada. Entre noviembre y marzo el templo puede visitarse de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. Durante los meses de abril a octubre amplía su horario vespertino hasta las 20:00. La entrada general, que incluye el acceso a la catedral, el museo y otros espacios del conjunto, tiene un precio aproximado de seis euros.
Para quienes buscan una experiencia diferente, los sábados por la noche se organizan visitas especiales bajo el nombre de “Aromas de Fe”, un recorrido guiado por el interior del templo con iluminación artística que permite descubrir la catedral desde una perspectiva mucho más profunda.
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