La catedral románica mejor conservada de España está en una preciosa ciudad que nadie visita: una joya del siglo XII junto al Duero
En esta ciudad el románico no es un estilo, sino una forma de estar en el mundo
Zamora no se vende bien, de hecho, nunca lo ha hecho. Nunca se une a las carreras por ser "la mejor", y un zamorano no te da una retahíla en un bar sobre la belleza de la ciudad; aunque ellos saben la espectacularidad de su lugar de origen. Y, sin embargo, con simplemente cruzar el Duero y levantar la vista para entender que aquí hay algo excepcional. La Catedral de Zamora no solo es románica, es una de las catedrales románicas mejor conservadas de Europa, un edificio que ha llegado hasta nosotros casi intacto, sin maquillajes excesivos ni transformaciones agresivas. Y eso, en patrimonio, es rarísimo.
Es por eso que Zamora sigue siendo una ciudad infravalorada. Porque no grita, porque no se explica sola, pero quien se detiene, descubre uno de los conjuntos románicos más coherentes y poderosos del país.
Un románico puro, sin concesiones
La catedral se construyó entre 1151 y 1174, en pleno románico tardío. No hubo siglos de añadidos barrocos que lo taparan todo, tampoco grandes reformas que desdibujaran el edificio original. Lo que vemos hoy es, en esencia, lo que se concibió en el siglo XII. Hablamos de muros compactos, volúmenes claros, escultura contenida y una sensación de solidez que se percibe nada más poner un pie en ella. El edificio no busca elevarse hacia el cielo con ligereza gótica, se afirma sobre la tierra, como si quisiera durar. Por eso, el románico siempre tiene un hueco en mi corazón, pues tiene un no sé qué que qué sé yo.
Si hay un elemento que convierte a la catedral de Zamora en única es su cimborrio gallonado, una cúpula exterior formada por escamas pétreas que recuerda más a construcciones bizantinas que al románico peninsular. Este cimborrio pertenece al llamado románico del Duero, un estilo muy localizado que conecta Zamora con Salamanca y Toro, pero que aquí alcanza su forma más depurada. No es decorativo, es estructural, simbólico y perfectamente integrado en el conjunto. Un gesto arquitectónico que no se repite igual en ningún otro lugar.
Una ciudad construida alrededor del románico
La catedral no está sola, como nada en esta ciudad. Zamora conserva más de veinte iglesias románicas, muchas de ellas concentradas en el casco histórico. San Claudio de Olivares, San Ildefonso, Santa María la Nueva… recorrer la ciudad es recorrer un manual vivo del románico (mi paraíso, vaya). Este contexto es clave para entender por qué la catedral se ha conservado tan bien; para sorpresa de nadie, Zamora no creció de forma descontrolada, no fue una gran capital industrial ni sufrió transformaciones urbanas agresivas. El resultado es una ciudad donde el patrimonio no quedó ahogado por el progreso.
Pocas catedrales dialogan tanto con su entorno como esta. El río Duero se presenta como parte fundamental de la experiencia. Desde los miradores del casco antiguo, la catedral aparece sólida, casi defensiva, dominando el cauce. Ese vínculo entre arquitectura y territorio explica mucho del carácter zamorano.
Entrar para entender
El interior sorprende por su sobriedad, como es casual en el románico. Nada abruma, la luz entra con medida, el espacio se ordena sin excesos y cada elemento cumple una función clara. El coro, el altar mayor y las capillas se integran sin romper la lógica del edificio. Esta contención es una de las razones por las que muchos especialistas consideran a Zamora el ejemplo más honesto del románico catedralicio español.
En un país lleno de catedrales transformadas, reformadas o reinterpretadas, la de Zamora ofrece la lección clara de que conservar también es saber no tocar. Gracias a esa contención, hoy podemos recorrer uno de los edificios románicos mejor preservados de España. Y esa es la clave de esta ciudad infravalorada. Zamora no necesitó reinventarse.
Síguele la pista
Lo último