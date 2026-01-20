La catedral románica mejor conservada de España está en una preciosa ciudad que nadie visita: una joya del siglo XII junto al Duero

Zamora no se vende bien, de hecho, nunca lo ha hecho. Nunca se une a las carreras por ser "la mejor", y un zamorano no te da una retahíla en un bar sobre la belleza de la ciudad; aunque ellos saben la espectacularidad de su lugar de origen. Y, sin embargo, con simplemente cruzar el Duero y levantar la vista para entender que aquí hay algo excepcional. La Catedral de Zamora no solo es románica, es una de las catedrales románicas mejor conservadas de Europa, un edificio que ha llegado hasta nosotros casi intacto, sin maquillajes excesivos ni transformaciones agresivas. Y eso, en patrimonio, es rarísimo.