La catedral románica más antigua de España está en Lugo: una joya de origen prerrománico, construida en el siglo XI y cuenta con una leyenda sobre una fuente milagrosa

Al norte del norte de España, en la provincia de Lugo, hay mucho que ver y que descubrir. Y de verdad que no es solo una forma de hablar. Ponemos rumbo hasta la comarca de la Mariña Central (si no has estado en la zona, puede que ese nombre no te diga nada todavía) en busca de un lugar remoto, escondido a solo unos minutos de la ría de Foz (y puede que ese sí te suene algo más).

Ahí, a unos metros del antiguo puerto ballenero y muy cerca de la célebre playa de las Catedrales, se esconde precisamente otra catedral imponente. No es de arena, ni está bañada por el mar Cantábrico, pero la estela de su historia es tan larga que se extiende hasta el prerrománico.

Adriana Fernández

Levantada en algún momento entre los siglos XI y XII sobre un antiguo templo, se alza majestuosa una basílica de mampostería de pizarra y sillería de granito, con tres naves de crucero, tres ábsides semicirculares y una casa rectoral en uno de los laterales.

La playa de las catedrales, un paraíso natural en el norte de España. / Istock / David Pedre

Es el escondite de las pinturas murales más antiguas del Galicia

El arco abocinado de medio punto de la entrada, con dos arquivoltas y cuatro columnas (dos de ellas visigóticas) y gran riqueza de canecillos. Y eso solo en el exterior. Por dentro, capiteles, un retablo hecho en piedra y colorado en el altar mayor, pinturas murales fechadas en el siglo XII, consideradas las más antiguas de Galicia.

Un monumento declarado Bien de Interés Cultural. / Istock

También es curioso el estilo tan particular en el que está levantada: no es un románico al uso, como el del resto de iglesias que salpican el Camino de Santiago en la cornisa cantábrica, muy influenciados por el francés; sino que se trata más bien de un románico catalán, nada habitual en la zona.

No hace falta ser historiador para confirmar que estamos ante un Monumento Nacional, declarado Bien de Interés Cultural y protegido por Patrimonio. Es la iglesia de San Martiño de Mondoñedo, un templo que, además de todo, está considerada la catedral más antigua de España. Y eso sí que es un inesperado giro de guion.

Levantada sobre un antiguo templo prerrománico. / Istock / 5

La catedral más antigua de España no es la que pensabas

Lo de los títulos, como el de más antiguo, puede ser discutible, ya que hay veces que no se puede confirmar con certeza la fecha exacta de construcción. Sin embargo, hay otros datos que llevan a conclusiones como la de que esta pueda ser la catedral más antigua de España.

Se debe a que, en el pasado, San Martiño de Mondoñedo fue la sede de dos obispados diferentes. Fue en el siglo IX, como sede del obispado de Dumio (de Braga, Portugal) y el de Bretoña (una comunidad que descendía de cristianos británicos establecidos en A Pastoriza, Lugo).

En su interior se esconden unas de las pinturas murales más antiguas de Galicia. / Istock

Hoy es simplemente una iglesia parroquial con la categoría de basílica. Y, además, en su interior alberga un museo, donde se conservan piezas valiosas para la historia del arte como el anillo y el báculo de San Gonzalo.

Un personaje en torno al cual gira una curiosa leyenda que da nombre a la fuente milagrosa de A Zapata, llamada así porque dicen que San Gonzalo arrojó en ella una zapatilla y brotó un manantial. No sabemos si hace milagros, pero no tiene pérdida: está justo al lado de la basílica.