La catedral más pequeña de España está en un precioso pueblo de Aragón de 40 habitantes: románica y con más de 1000 años de historia

Roda de Isábena es uno de esos lugares que parecen inventados, un lugar que te hace pensar "si no lo veo no lo creo". Apenas 40 habitantes viven en este rincón de la comarca de la Ribagorza, en el Pirineo aragonés. Sus casas de piedra se agrupan en torno a una plaza medieval que es una auténtica delicia, y en medio de esa calma casi irreal se alza una construcción que nadie esperaría en un lugar tan pequeño. Hablamos de la catedral de San Vicente Mártir, considerada la más pequeña de España y una de las más sorprendentes de Europa.