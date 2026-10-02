No es una catedral, pero lo parece: el secreto mejor guardado de Sevilla es esta joya de la arquitectura neoclásica, un complejo industrial del siglo XVII con techos abovedados y más de 20.000 metros cuadrados
Tan desconocido que cuesta pensar que está muy cerca de lugares tan emblemáticos como los Reales Alcázares.
Hay vida más allá de la Torre del Oro, la Giralda de la catedral o los Reales Alcázares de Sevilla. Y es que, la capital andaluza esconde grandes tesoros de la arquitectura industrial y civil que, a menudo, pasan desapercibidos para la mayoría de viajeros.
Muy cerca del casco antiguo de la ciudad y del histórico barrio de Santa Cruz, se encuentra uno de los complejos más importantes del pasado industrial de la ciudad. Lo más curioso es que está a solo unos pasos del icónico parque de María Luisa y de la emblemática plaza de España, dos de los grandes espacios públicos de Sevilla conocidos por todos.
Es el corazón del barrio de San Bernardo, el lugar donde se levanta la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un complejo industrial construido en el siglo XVIII y fundado por iniciativa del rey Carlos III.
La fábrica de armas más importante de España
Como su nombre indica, su función principal era la producción de armamento, pero no cualquiera: aquí se hacían cañones de bronce, lo que convirtió a este lugar en una de las fábricas de artillería más importantes y prestigiosas de España en su época. Además, fue uno de los primeros complejos industriales de Sevilla en incorporar maquinaria a vapor en el siglo XIX, todo un símbolo de modernidad para la época.
Sin embargo, con la llegada del siglo XX, la fábrica cesó su actividad y desde entonces, ha estado prácticamente en desuso. A pesar de su estado de abandono, es todo un emblema de la ciudad, y un símbolo del pasado militar y económico de Sevilla, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural.
Un complejo barroco monumental
El espacio es tan monumental que parece una catedral industrial. Ocupa más de 20.000 metros cuadrados, divididos en varias naves y almacenes cubiertos con artesonados, que responde a una arquitectura típicamente barroca (ya tardía) y necoclásica.
Por fuera, cubiertas a dos aguas, una gran chimenea y las antiguas zonas de fundición de las que salían aquellos cañones de bronce. Se sabe que llegaron a fabricar más de 16.000 cañones.
Centro Cultural y de exposiciones
El estado actual es prácticamente en ruinas, aunque desde 2018 ha pasado a formar parte del circuito cultural de la ciudad, acogiendo diferentes exposiciones, festivales y otras actividades culturales, que lo posicionan como uno de los grandes referentes de la cultura en Sevilla.
Es posible conocerlo un poco más en profundidad gracias a las visitas guiadas que se organizan y que muestran, entre otros lugares curiosos, los pasadizos subterráneos que todavía conserva, además de los antiguos hornos de fundición, algunos de ellos recuperados. O recorrer a pie una de las principales calles que atravesaban el complejo, recién abierta al público.
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