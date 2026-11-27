Una catedral es el templo principal de una diócesis, donde el obispo tiene su cátedra. Durante la Edad Media hablaba de la importancia de una ciudad. Toda urbe que tenía una, automáticamente era un poco más prestigiosa. Algo así le ocurrió a Toledo, la que fue capital de España durante 42 años, entre 1519 y 1561. La Catedral de Toledo es, además, primada, un título que le otorgó el papa Urbano II en el siglo XI por su antigüedad y relevancia histórica.

Aunque hoy el título de primada no implica ningún tipo de autoridad administrativa ni poder especial sobre otras diócesis, nos sirve para hacernos una idea de cómo se veía este templo desde fuera. Su historia comienza en el año 1226, cuando Fernando III colocó la primera piedra sobre la antigua basílica visigoda y la mezquita mayor. Allí se alzó un templo gótico que ha ido transformándose en todo un santuario del arte europeo.

Redacción Viajar

La catedral llena de arte

Presenta una planta de cinco naves, con un crucero, una girola y capillas radiales, que reflejan el carácter de una arquitectura luminosa y castellana. Cada maestro mayor y cada cardenal dejaron su propia impronta a su paso por la catedral y, rápidamente, se convirtió también en depósito de tesoros artísticos, siendo la catedral con más obras maestras por metro cuadrado de España. Como dicen desde la propia catedral, "aquí, el arte no ilustra la fe: la encarna".

El interior de la Catedral de Toledo / Istock / Elena Zolotova

Hay obras del gótico hechas por Hanequín de Bruselas, otras renacentistas de Covarrubias, del barroco de Narciso Tomé, algunas neoclásicas firmadas por Ventura Rodríguez... Uno de sus mayores tesoros es el Transparente de Tomé, que desborda luz. Así como el corro, con la madera viva de Berruguete y Virgnay o la sacristía, donde El Greco pintó su famoso 'Expolio'. O el cuadro de 'San Juan Bautista' que se atribuye a Caravaggio.

El Transparente de la Catedral de Toledo / Istock / gustavomunoz

Grandes cardenales, como Tenorio, Cisneros, Tavera, Sandoval o Lorenzana, fueron los guardianes del patrimonio espiritual y cultural de esta sede primada. En el interior de la catedral también reposan restos de reyes, santos y cardenales. Siempre fue y sigue siendo una iglesia viva, con celebración de la liturgia y donde resuena el órgano. Y esa también es una de las razones por las que la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad.

El Altar de la Catedral de Toledo / Istock / miralex

Donde la luz es parte de la fe

De entre los siglos XIV y XVIII son las 750 vidrieras de diferentes épocas. De hecho, es una de las catedrales de España que más vidrieras medievales conserva. Las más antiguas, también las más valoradas por su belleza y armonía, son las del rosetón del crucero sobre la Puerta del Reloj. Al igual que las de la Puerta de los Leones, son obra de Nicolás de Vergara el Mozo. Jacobo Delfín, Pedro Bonifacio, Vasco de Troya o Juan de Cuesta son algunos de los maestros que se encargaron de otras vidrieras que llenan de luz todas las estancias.

Vidrieras de la Catedral de Toledo / Istock / Yelena Rodriguez Mena

Hay espacios que están cerrados al público y otros que se pueden conocer durante una visitar cultural como la Sacristía y la Pinacoteca con las obras de El Greco, Caravaggio, Goya y Tiziano; la Sala Capitular con murales de Juan de Borgoña; el Coro con las tallas de Berruguete y Vigarny; El Transparente, donde la luz se transforma en escultura; la Cripta bajo el altar mayor; la Torre y la Campana Gorda; el Museo de Tapices y Textiles, con uno de los conjuntos flamencos más valiosos de Europa; y el Claustro, lugar de contemplación.

El interior de la Catedral de Toledo está lleno de obras de arte / Istock / Rudolf Ernst

No son visitables, el Ochavo, el relicario mayor donde se guardan los testimonios de los santos; el Archivo y la Biblioteca Capitular, que custodia manuscritos visigóticos, cantorales, códices medievales y fondos humanísticos de gran valor; y las antiguas Claverías, donde se conserva la memoria cotidiana de aquellos que sirvieron al templo durante siglos. La Catedral de Toledo es un lugar en el que perderse durante horas y donde conectar con la propia espiritualidad. Es el gran tesoro gótico de España y uno de los que más presume también Europa.