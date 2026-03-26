Catedral neogótica, muralla romana y palacio episcopal: la infravalorada ciudad del norte de España que tiene uno de los triángulos de oro más fascinantes de la península y que casi nadie conoce

En esta ciudad de poco más de 10.000 habitantes, de un solo vistazo se puede observar que conviven lo romano, la espiritual del gótico y el Modernismo. Para descubrirlo basta con sentarse en un banco de piedra del Parque del Melgar, en Astorga, donde más de 2.000 años de historia se entrelazan sin miedo en un paisaje que solo unos pocos se atreven a apreciar. No será uno de los lugares más visitados de la Comunidad, pero Astorga es una ciudad única en la provincia por condensar la magia del Imperio Romano hasta el modernismo de Gaudí.