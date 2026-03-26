Catedral neogótica, muralla romana y palacio episcopal: la infravalorada ciudad del norte de España que tiene uno de los triángulos de oro más fascinantes de la península y que casi nadie conoce
Hasta tres épocas históricas diferentes se dejan ver en el casco histórico de esta bonita ciudad al norte de la Península Ibérica, formando lo que se conoce como 'triángulo de oro' monumental.
En la penumbra de los siglos reposa una ciudad eterna entre montañas y llanuras. Allí se encuentran desde los vestigios de su muralla romana hasta las agujas de su catedral que se alzan como fieles centinelas del pasado glorioso. Sus iglesias levantan sus torres hacia el cielo, escondiendo secretos de artistas y artesanos que moldearon su skyline a través del paso del tiempo. Arte, historia y fe se mezclan en una de las ciudades más infravaloradas de Castilla y León.
En esta ciudad de poco más de 10.000 habitantes, de un solo vistazo se puede observar que conviven lo romano, la espiritual del gótico y el Modernismo. Para descubrirlo basta con sentarse en un banco de piedra del Parque del Melgar, en Astorga, donde más de 2.000 años de historia se entrelazan sin miedo en un paisaje que solo unos pocos se atreven a apreciar. No será uno de los lugares más visitados de la Comunidad, pero Astorga es una ciudad única en la provincia por condensar la magia del Imperio Romano hasta el modernismo de Gaudí.
La catedral neogótica que es un punto clave en el Camino de Santiago
Rápidamente la mirada asciende de forma inevitable hacia la Catedral de Santa María, que se eleva por encima de la muralla como un faro gótico. Su interior despliega bóvedas estrelladas que recuerdan a las grandes catedrales centroeuropeas. El retablo mayor, convertido en modelo para otros templos españoles en el siglo XVI, es una lección de arquitectura en sí mismo, donde existen columnas clásicas y frontones del manierismo.
No es difícil imaginar a los peregrinos del Camino de Santiago divisando este mismo perfil, sintiendo que el fin de la etapa estaba cerca. Astorga fue encrucijada romana y, más tarde, cruce de rutas jacobeas. De hecho, allí cerca está un edificio que alberga el Museo de los Caminos, dedicado al fenómeno jacobeo (hace referencia a todo lo relacionado con el apóstol Santiago). Las entradas están disponibles desde 9 euros (la visita general).
La huella del Imperio Romano en un rincón desconocido de Castilla y León
Asturica Augusta levantó muros cuando el Imperio buscaba eternidad. Sus más de dos kilómetros de mampostería romana y opus caementicium (hormigón romano), hablan de una época en la que consolidar fronteras era una misión militar y simbólica. Con el paso de los siglos, estos muros han sido derruidos, reconstruidos y adaptados sin perder su imponente presencia, hoy convertida en un fuerte que resume la vida de la ciudad desde el siglo IV hasta el XIX.
El palacio episcopal: una mirada modernista frente a siglos de historia
A pocos metros, completando el tríptico monumental, aparece el Palacio Episcopal de Gaudí. De granito gris y aspecto de castillo Disney, es una pieza insólita de su arquitectura fuera de Cataluña. Fue construido a finales del siglo XIX y concluido a comienzos del XX: Gaudí proyectó un edificio de piedra clara, con torres afiladas y ventanales ojivales que recuerdan a una fortaleza medieval reinterpretada. Paradójicamente, el arquitecto nunca vio concluida la obra. Las tensiones con la diócesis lo llevaron a abandonar el proyecto antes de su finalización.
Aun así, su huella es inequívoca desde el exterior. El interior, mientras tanto, fue terminado por otros técnicos, por lo que resulta más contenido, aunque conserva elementos notables como la escalinata principal o las vidrieras de la capilla que se expanden hasta en cuatro plantas: en el sótano se encuentra el Museo Lapidario que se fundó en 1912, la planta baja sirve de distribuidor, la primera planta está totalmente dedicada a Gaudí y en la segunda planta se reserva el espacio a exposiciones temporales, congresos o eventos distintos.
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