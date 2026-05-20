La catedral que los medievalistas consideran la más perfecta de España tiene el mayor rosetón gótico de la Península: 1.800 metros cuadrados de vidrieras y una fachada que tardó 200 años en terminarse

La Catedral de León, también conocida como Basílica de Santa María de Regla, es un monumento majestuoso de estilo gótico situado en el corazón de la ciudad de León. Es considerado como uno de los de los más destacados y emblemáticos de la ciudad, convirtiéndose en un destino turístico muy popular tanto para visitantes nacionales como internacionales. Se construye sobre la antigua catedral románica, que a su vez ocupaba los solares del palacio de Ordoño II y las termas romanas. Inspirada en la Catedral francesa de Rems, empieza su construcción hacia el año 1205, dando lugar a una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de nuestro patrimonio español. Esta basílica destaca por su impresionante colección de vidrieras y su imponente fachada, considerada por expertos como las más bellas de toda Europa.

Además, cuenta con una estructura formada por tres naves que se amplían a cinco, rematando en una girola con capillas radiales, uno de los elementos más característicos del estilo gótico. Muchos de los ciudadanos Leoneses y Leonesas lo conocen de manera cariñosa como la "Pulchra Leonina", considerada como una de las más grandes y magníficas de España, siendo uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de nuestra historia. La catedral Leonesa alcanza el Summun lumínico de todas las catedrales españolas, con un espacio inmenso de vidrieras, al reducirse la estructura pétrea de sustentamiento llega a superar a las mismas catedrales francesas, siendo uno de los rasgos más característicos de esta.

Adriana Fernández

La bella leonesa se encuentra el pleno camino de Santiago

Además, cuenta con una estructura formada por tres naves que se amplían a cinco, rematando en una girola con capillas radiales, uno de los elementos más característicos del estilo gótico. Muchos de los ciudadanos Leoneses y Leonesas lo conocen de manera cariñosa como la "Pulchra Leonina", considerada como una de las más grandes y magníficas de España, siendo uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de nuestra historia. La catedral Leonesa alcanza el Summun lumínico de todas las catedrales españolas, con un espacio inmenso de vidrieras, al reducirse la estructura pétrea de sustentamiento llega a superar a las mismas catedrales francesas, siendo uno de los rasgos más característicos de esta.

Catedral de León / Istock / JESUSDEFUENSANTA

Historia de la catedral de Santa María de Regla

En la construcción de la basílica intervinieron varios maestros de origen francés junto con el maestro Enrique de Burgos y Juan Pérez. La construcción fue llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIII, entre 1254 y 1285, de carácter gótico. Estas catedrales góticas en un pasado fueron concebidas como centro de celebraciones reales y lugar de reunión de las corporaciones municipales, convirtiéndose en un símbolo de alianza del clero y de los grandes grupos privilegiados de la sociedad.

La construcción de Santa María de Regla fue consecuencia del auge del camino de Santiago. En el siglo XIII, en toda la cristiandad latina no había una ruta de peregrinación más concurrida que la que conducía de los Pirineos a Santiago de Compostela. A diferencia de otras catedrales, su diseño no se basa en la mezcla de estilos, sino que ha mantenido su gran pureza en el gótico radiante. "Según los expertos y arquitectos medievalistas, la catedral de León está considerada la catedral más perfecta de España teniendo el mayor rosetón gótico de toda la península".

Catedral de León / Istock / Syldavia

Partes que componen la catedral

La fachada principal de La Catedral de León es, sin duda, la más importante e imponente. La fachada está compuesta por tres grandes puertas de acceso adornadas con numerosas esculturas y detalles ornamentales, entre los que destacan las esculturas de santos o apóstoles. Además, cuenta con el rosetón central que data de vidrieras de finales del siglo XIII.

En su interior los turistas pueden visitar varias capillas y altares de gran valor artístico e histórico. Destacando su impresionante nave central, cuya altura es de 30 metros de ancho y 90 metros de largo, creando una sensación de profundidad única. Una de las características más destacadas de su interior es el coro tallado en madera que data del siglo XV.

Catedral de León / Istock / Mlenny

El retablo mayor de La Catedral de León es una impresionante obra de arte del siglo XV. Es una obra maestra del arte gótico español representando escenas de la vida de Cristo y de la Virgen María. Ha sido restaurado en varias ocasiones a lo largo de los siglos y sigue siendo uno de los puntos más destacado.

La vidriera en uno de los elementos más llamativos y destacados por nuestros turistas, cubriendo una superficie de más de 1800 metros cuadrados realizada entre los siglos XIII y XVIII y representando escenas de la Biblia y de la vida de los santos. Una curiosidad es que se dice que La Catedral tiene 125 vidrieras, una por cada capítulo de la Biblia, lo que aumenta aún más el simbolismo y el encanto de este emblemático monumento.

Catedral de León / Istock / MarioGuti

La leyenda del topo

La leyenda cuenta que, durante la construcción de la Catedral de León, los obreros se enfrentaban cada mañana un problema, los cimientos que habían levantado el día anterior aparecían destruidos a la mañana siguiente. Nadie entendía quien era el causante de estos destrozos y rápidamente fue sabido de boca en boca por todo el pueblo. Según la tradición Leonesa, el responsable era un gigantesco topo que nadie nunca había visto, con su hocico removía la tierra y descolocaba las piedras colocadas por los constructores durante el día anterior.

Catedral de León / Istock / Vladislav Mavrin

Tras muchos días de frustraciones, los canteros decidieron elaborar un plan para acabar con el problema de raíz construyendo un enorme cepo de hierro y finalmente agarraron al causante de todos sus destrozos, el gran topo. Desde ese momento en la puerta de San juan se puede observar un pellejo oscuro colgado en la puerta, aportando curiosidad a todos los turistas que lo visitan día a día.

Muchos estudios realizados por expertos han desmentido esta teoría, según investigaciones, el pellejo de piel oscura colgado en la puerta de San Juan, no pertenecería a ningún animal subterráneo, sino que se trataría de un enorme caparazón de una tortuga marina. Aun así, es una de las historias más populares y contadas de padres a hijos que a día de hoy sigue contemplando su curiosidad en aquellos que lo visitan diariamente.

Turista en la catedral leonesa / Istock / JESUSDEFUENSANTA

Más planes por hacer en León

Además de su gran catedral, León tiene muchísimos más monumentos de gran interés social y cultural que te fascinaran desde las grandes Murallas de León, situado cerca de la gran basílica. Uno de los barrios más famosos, el Bario Húmedo, ubicado cerca de Calle Paloma o la de Mariano Domínguez Berrueta, siendo el corazón gastronómico de ocio del casco antiguo de León, famosos por sus tapas, bares antiguos y calles medievales que te dejaran absorto.

Calle vacía de León / Istock / Joel Carillet

Además, es perfecto para empezar la ruta de tapeo en esta plaza probando la tapa de morcilla de La Bicha o la del Jabugo, seguir con las deliciosas croquetas del Rebote y las patatas con picadillo o Jamón del Rincón del Gaucho, para terminar con las patatas fritas con pimentón del Flechazo o los embutidos del Jamón Jamón, estos dos últimos situados en la Calle Platerías y entre los mejores restaurantes donde comer en León. Tampoco podemos dejar de lado la Plaza Mayor de León, La Casa Cotines y El Palacio de los Guzmanes, situado junto a la Casa Botines y a pocos metros del Antiguo Ayuntamiento, es otro de los edificios más importantes que visitar en León.