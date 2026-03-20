La catedral más impresionante de España tiene obras de Botticelli, Alonso Cano y Weyden: guarda la corona y el cetro de Isabel la Católica y es una joya del renacimiento español
Construida por orden de la reina Isabel la Católica, representa una de las grandes joyas del Renacimiento español.
Uno de los mejores ejemplos de las grandes hazañas que la arquitectura puede llegar a alcanzar lo encontramos en las catedrales de alrededor del mundo. Edificios de dimensiones monumentales, casi titánicas, una prueba de la enorme complejidad de sus construcciones es el hecho de que la gran mayoría de ellas (si no todas) empleaban más de cien años en ser completadas, muchas veces necesitando de varios arquitectos para finalizar el trabajo.
Las catedrales suponen, además, perfectos “escaparates” para los estilos arquitectónicos de cada época, desde el estilo románico como la maravillosa Catedral de Sigüenza hasta el gótico de la Catedral de Burgos. Si buscamos un prototipo de catedral renacentista deberemos acercarnos hasta la ciudad de Granada, en el corazón de la cual se erige una de las catedrales clave de este estilo arquitectónico que marcó una época.
Por orden de la reina
Poco después de que los Reyes Católicos tomaran la ciudad de Granada, la reina Isabel I ordenó, en 1505, la construcción de la Catedral de Granada en el lugar en el que se encontraba la antigua Mezquita Real de la Alhambra; pero la envergadura del proyecto presentado por Enrique Egas, arquitecto original, hizo que la construcción se trasladara a donde estaba la Mezquita Mayor.
A pesar de esto, no fue hasta el 1523 que se colocó la primera piedra, y no sería hasta 1704 -181 años y tres otros arquitectos después- que se terminaría de construir. De todos los arquitectos y maestros que participaron en la construcción de la catedral, Alonso Cano es el más destacado de ellos; no solo fue el artista responsable de la imponente fachada principal del templo, repleta de detalles iconográficos y cuya portada está coronada por una representación de la Encarnación, sino que también dejó importantes esculturas y pinturas en su interior.
La belleza está en el interior
Si bien su fachada es capaz de dejar sin palabras a todo aquél que se pasea por delante de la catedral -con las imponentes torres del campanario y el reloj-, es el interior del templo donde reside la verdadera belleza. Alzándose sobre una planta compuesta, en la que combina una cabecera circular con un cuerpo de cinco naves, son más de diez las capillas que alberga en su interior, destacando por encima de todas la Capilla Mayor, una de las obras más destacadas del Renacimiento europeo, la cual mezcla tradición y modernidad.
Fuera de la Capilla Mayor, son prácticamente incontables los elementos artísticos decorativos que podemos observar en la catedral. Entre columnas, pinturas y esculturas, sobresalen los dos órganos ubicados en las tribunas superiores de la nave central, las cuales están ornamentadas con esculturas del granadino Alonso de Mena.
Tumba de reyes
En uno de los laterales de la catedral, en lo que podría considerarse un templo aislado, la Capilla Real fue encargada por los Reyes Católicos, pues fue su deseo establecer su sepultura en la ciudad después de su toma en 1492. Así, su construcción, en estilo gótico, tuvo lugar entre los años 1505 y 1517. La capilla, aparte de acoger los sepulcros de la reina Isabel I y el rey Fernando II, guarda todo tipo de objetos personales de los reyes: la corona, el cetro y el espejo de la reina, y la espada del rey. La capilla alberga también varias obras pictóricas de importantes figuras de la historia del arte, como Rogier Van der Weyden y sus tablas de La Natividad y La Piedad, o la tabla de la Oración del Huerto del florentino Sandro Botticelli.
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