La catedral más impresionante de España tiene obras de Botticelli, Alonso Cano y Weyden: guarda la corona y el cetro de Isabel la Católica y es una joya del renacimiento español

En uno de los laterales de la catedral, en lo que podría considerarse un templo aislado, la Capilla Real fue encargada por los Reyes Católicos, pues fue su deseo establecer su sepultura en la ciudad después de su toma en 1492. Así, su construcción, en estilo gótico, tuvo lugar entre los años 1505 y 1517. La capilla, aparte de acoger los sepulcros de la reina Isabel I y el rey Fernando II, guarda todo tipo de objetos personales de los reyes: la corona, el cetro y el espejo de la reina, y la espada del rey. La capilla alberga también varias obras pictóricas de importantes figuras de la historia del arte, como Rogier Van der Weyden y sus tablas de La Natividad y La Piedad, o la tabla de la Oración del Huerto del florentino Sandro Botticelli.