La catedral gótica más impresionante de España es el lugar donde está enterrado el Cid Campeador: está en la ciudad de moda de Castilla y León y es Patrimonio de la Humanidad desde 1984

Y aunque fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de manera individual, la catedral no está aislada del resto de Burgos. El paseo del Espolón, el Arco de Santa María o las calles que descienden hacia el río se encuentran en torno a ella. Aunque siempre será su gran atractivo y la referencia de Burgos como destino en Castilla y León, en los últimos años, la oferta gastronómica en expansión ha reforzado la imagen de la ciudad para atraer a muchos más viajeros que van tras los pasos del Cid.