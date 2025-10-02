La catedral gótica más grande del mundo está en España y, además, es la tumba de Cristóbal Colón: del siglo XV y Patrimonio de la Humanidad
Es uno de los monumentos más visitados de toda España y posee una de las mayores pinacotecas del país.
El patrimonio arquitectónico es una de las reliquias que posee España, siendo uno de sus mayores atractivos culturales y turísticos gracias a su gran extensión y variedad de estilos. De los monumentos arquitectónicos con más importancia, las catedrales son quizás las que más relevancia tienen, con más de 80 ejemplares repartidas por todo el territorio.
Las catedrales, al igual que el resto de patrimonio arquitectónico, presentan un gran abanico de estilos artísticos, como el románico, el mudéjar, renacentista, o gótico. Dentro de las catedrales góticas, en España encontramos la catedral más grande del mundo: la Catedral de Sevilla, cuyo nombre oficial es la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla.
Construida a lo largo del siglo XV sobre los antiguos cimientos de una mezquita almohade, fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 1987, juntamente con el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Una de las razones por las que la Unesco tomó la decisión es que el conjunto monumental da un testimonio excepcional de la civilización de los almohades y de la Andalucía cristiana que data de la Reconquista hasta el siglo XVI.
Uno de los elementos más destacables de la catedral es la torre del campanario, conocida por el nombre de la Giralda, debido a su altura de más de 100m e inspiración en el alminar de la mezquita Kutubia de Marrakech.
El presbiterio de la Capilla Mayor, situada en la nave central de las cinco que componen la catedral, está presidido por el retablo mayor, considerado una de las estructuras de madera policromada más espectaculares de la época. Está compuesto por un conjunto de cuarenta y cuatro relieves y más de doscientas figuras de santos dispuestos en las pilastras que lo articulan, y se realizó en fases sucesivas a lo largo de casi un siglo.
También en la nave central, en la zona del Crucero, se encuentra el coro, decorado con muros de cantería y una reja renacentista realizada entre el 1518 y 1523. Su sillería, de estilo gótico mudéjar, está compuesta de dos cuerpos, con 117 sitiales tallados en madera en que se representan esculturas de santos y escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento.
El antiguo sahn de la mezquita, el patio de abluciones, fue reformado al que hoy en día conocemos como Patio de los Naranjos. De planta rectangular y rodeado de arcos de herradura puntada sostenidos por pilares, su elemento más singular la fuente cuya taza superior es visigoda.
Con un inventario de más de ochocientas obras, la Catedral de Sevilla está considerada una de las mayores pinacotecas de España; datadas de varias épocas y de diferentes estilos, hay obras de artistas como Zurbarán, Valdés Leal, Murillo, y muchos otros artistas sevillanos.
Las vidrieras, con un total de ciento treinta y ocho, conforman uno de los conjuntos más extensos y mejor preservados de España, además de que son un claro ejemplo para descubrir como ha evolucionado esta técnica en la península, ya que van del siglo XV hasta el XX.
En el interior de la catedral se hallan las tumbas de tres reyes castellanos: Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, y Pedro I el Cruel. Pero el monumento funerario que más resalta de todos es la tumba de Cristóbal Colón, ubicado frente a la Puerta de San Cristóbal, en el brazo sur del crucero. El conjunto, diseñado por el artista español Arturo Mélida y Alinari, e inaugurado en el 1902, está formado por cuatro grandes heraldos, fundidos en bronce, que potan el féretro en el que se encuentran los restos mortales de el descubridor del continente americano.
La catedral está abierta al público todos los días del año, los horarios viéndose afectados solamente por la celebración de actos de culto o actividades culturales. El precio de la entrada general es de 14€, 13€ si se compra online; la entrada reducida son 7€, 6€ si se compra online. El tiempo estimado de la visita libre a la catedral se estima de unos 75 minutos; aparte hay una amplia oferta de visitas guiadas, con precio de 21€ en taquilla y una duración estimada de 90 minutos.
Síguele la pista
Lo último