La catedral gótica más grande del mundo está en España y, además, es la tumba de Cristóbal Colón: del siglo XV y Patrimonio de la Humanidad

En el interior de la catedral se hallan las tumbas de tres reyes castellanos: Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, y Pedro I el Cruel. Pero el monumento funerario que más resalta de todos es la tumba de Cristóbal Colón, ubicado frente a la Puerta de San Cristóbal, en el brazo sur del crucero. El conjunto, diseñado por el artista español Arturo Mélida y Alinari, e inaugurado en el 1902, está formado por cuatro grandes heraldos, fundidos en bronce, que potan el féretro en el que se encuentran los restos mortales de el descubridor del continente americano.