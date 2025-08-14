Ni Bilbao ni Palencia: la catedral gótica más grande de España está en Andalucía y tiene una de las tumbas más importantes de la historia de España

La Catedral de Sevilla presenta un interior único en el mundo, pues está dividida en cinco naves, y por encima de todo resalta el color amarillo. Esto se debe a los enormes ventanales situados en lo más alto de la catedral, dándole un ambiente acogedor a la vez que majestuoso. Las capillas son otra de las zonas más visitadas de la catedral. Destaca la capilla Real, donde se encuentran los restos de Fernando III, Beatriz de Suabia y Alfonso X. Pero sin duda, uno de los lugares más importantes de la catedral es la tumba de Cristóbal Colón, que se encuentra situada en el brazo derecho del crucero.