Ni Bilbao ni Palencia: la catedral gótica más grande de España está en Andalucía y tiene una de las tumbas más importantes de la historia de España
Una de las ubicaciones más importantes del sur de España y será una de tus paradas obligatorias durante tu visita en esta preciosa ciudad andaluza.
Andalucía es uno de esos destinos que destaca por la enorme variedad de actividades y lugares de interés que ofrece. Presenta innumerables motivos para ser uno de los mejores destinos de España: gastronomía envidiable, ambiente acogedor y cercano o su increíble clima, hacen de este un destino perfecto al que viajar en verano.
Destacan lugares de gran importancia y belleza como sus innumerables playas o sus increíbles obras arquitectónicas, que hacen de este, un destino muy atractivo para pasar unas vacaciones. Sevilla, Málaga o Granada son solo algunas de las muchas ubicaciones donde viajar si buscas pasar un buen rato y, además, empaparte de una rica cultura del sur español. Entre todas estas opciones existe una ciudad que alberga, nada más y nada menos, que la catedral gótica más grande de España.
Esta presenta más de 23.500 metros cuadrados de puro arte gótico donde, además, podemos encontrar una de las tumbas más importantes de la historia española. Una imponente obra arquitectónica, que sin duda será una de las paradas obligatorias a realizar durante tu visita a esta maravillosa ciudad del sur de España.
Hablamos de la famosa Catedral de Sevilla. Esta increíble construcción, también conocida como Santa María de la Sede fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Desacata no solo por su inmenso tamaño, sino por su increíble riqueza arquitectónica, pues la catedral presenta muestras de diferentes estilos como la arquitectura morisca, la arquitectura renacentista española y, por supuesto, la arquitectura gótica en España.
Una obra de arte española
Fue construida sobre una antigua mezquita almohade, algo que aún se puede apreciar en el Patio de los Naranjos y en la icónica Giralda. La catedral, por otro lado, ha batido récords tan increíbles como ser la catedral más grande de España, ser la catedral gótica más grande del mundo (reconocido por el Libro Guinness de los récords), y el tercer templo en extensión de toda la cristiandad. Este último logro únicamente es superado por las catedrales de San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres.
La Catedral de Sevilla presenta un interior único en el mundo, pues está dividida en cinco naves, y por encima de todo resalta el color amarillo. Esto se debe a los enormes ventanales situados en lo más alto de la catedral, dándole un ambiente acogedor a la vez que majestuoso. Las capillas son otra de las zonas más visitadas de la catedral. Destaca la capilla Real, donde se encuentran los restos de Fernando III, Beatriz de Suabia y Alfonso X. Pero sin duda, uno de los lugares más importantes de la catedral es la tumba de Cristóbal Colón, que se encuentra situada en el brazo derecho del crucero.
Qué ver en Sevilla
La catedral se encuentra en el Casco Antiguo de la ciudad de Sevilla, que alberga edificios tan importantes como La Giralda, los Reales alcázares o El Barrio de Santa cruz. Esta es una zona ideal para aprender sobre la cultura e historia de Sevilla, convirtiendo esta ciudad en un lugar único en toda España. Otras zonas de interés repartidas por la ciudad son, por ejemplo, la Plaza de San Francisco, ubicada junto al ayuntamiento o el Museo de Bellas Artes, otro de los lugares más importantes de esta ciudad, pues es Considerada la segunda pinacoteca más importante de España.
Sin duda, Sevilla es una ciudad perfecta para todos los amantes del arte y la historia, pues la enorme cantidad de ubicaciones históricas con las que cuenta, hacen de este un destino perfecto para unas largas vacaciones de verano.
