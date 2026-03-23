La catedral gótica más antigua de España se esconde en Castilla y León: está incrustada en una muralla del siglo XII, guarda la tumba de Adolfo Suárez y es Patrimonio de la Humanidad

En su interior podrás visitar la tumba de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia española, cuyos restos descansan en el claustro de la catedral; así como presenciar los daños que sufrió la estructura tras el sismo que azotó la ciudad de Lisboa en 1755, de una intensidad de entre 8.5 y 9 en la escala de Richter, que afectó a los vitrales que la adornan y llevó al tapiado de los vanos de la nave central.