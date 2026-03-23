La catedral gótica más antigua de España se esconde en Castilla y León: está incrustada en una muralla del siglo XII, guarda la tumba de Adolfo Suárez y es Patrimonio de la Humanidad
Una visita por la catedral fortificada, un reflejo del románico, gótico y renacentista que sobrevivió al terremoto de Lisboa.
Que una ciudad cuente con un patrimonio de la humanidad es una maravilla, que sean dos es algo de lo que pocos presumen, pero que uno de ellos esté integrado en el otro y daten del Siglo XII es algo de lo que solo pueden presumir los habitantes de esta espectacular ciudad.
Sin embargo, lejos de cualquier suposición, el plato fuerte de esta catedral gótica, la más antigua de España, está en el interior, con un entramado de muros de hasta 28 metros de alto, vidrieras espectaculares y obras firmadas por artistas tan importantes como El Greco.
Una estructura gótica bajo una catedral fortificada
La construcción de la Catedral del Salvador de Ávila se remonta a los restos de un antiguo edificio dedicado a El Salvador de 1172, mandado ampliar por Alfonso VII de León, “El Emperador”, al maestro de obras francés Giral Fruchel.
Por entonces la ciudad fortificada de Ávila ya contaba con la muralla que hoy en día continúa en pie, con un perímetro total de aproximadamente 2,5 kilómetros y hasta 87 torreones de 12 metros de altura, solicitada por el mismo monarca. Debido a la presencia de esta, la construcción de la catedral empezó por la cabecera, incrustada como un torreón más dentro de la propia estructura, bajo el nombre de ‘Fortior Abulensis’.
Con el paso de los siglos la arquitectura clásica del templo fue modulando hacia una estructura de tres naves, alejándose del estilo románico y avanzando poco a poco hacía el gótico francés que entonces abría sus puertas, a través de esta catedral, al territorio castellano.
El interior fue tomando forma a lo largo de 300 años, a base de impresionantes estructuras de arbotantes, densos contrafuertes y bóvedas de piedra elevadas sobre muros de ladrillo, resguardadas bajo un extenso tejado a dos aguas bajo el que chorrean hileras de vidrieras. Un conjunto que, posteriormente, sería completado con toques renacentistas y ampliaciones hasta los 85 metros de largo y casi 43 de ancho que hoy la presiden.
Pero el arte de la catedral va más allá de la propia estructura, y en su interior guarda reliquias como la capilla funeraria del Cardenal Francisco Dávila Mújica y de Garcibáñez de Mújica y Bracamonte, con un retrato realizado por El Greco preside la sepultura.
Terremotos, pasadizos y la tumba de Adolfo Suarez
Entre las curiosidades que podrás disfrutar en la Catedral del Salvador, destaca el encuentro entre monumentos, en el llamado “Cimorro”, el ábside de la catedral que, encerrado en la muralla, sobresale fortificado convertido en torreón defensivo: el despunte del templo, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sobre el fuerte del territorio, galardonado con el mismo mérito.
En su interior podrás visitar la tumba de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia española, cuyos restos descansan en el claustro de la catedral; así como presenciar los daños que sufrió la estructura tras el sismo que azotó la ciudad de Lisboa en 1755, de una intensidad de entre 8.5 y 9 en la escala de Richter, que afectó a los vitrales que la adornan y llevó al tapiado de los vanos de la nave central.
Y si te gustan las leyendas, pregunta por su pasadizo secreto, cuyas historias cuentan que conectaba el templo con el palacio episcopal.
Síguele la pista
Lo último