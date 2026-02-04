La catedral más espectacular del mundo está en España: tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio, una de los grandes retablos del barroco europeo y es Patrimonio de la Humanidad
Pocos saben que la catedral alberga en su interior tantas obras de arte que funciona casi domo un museo.
Solo hay una catedral más grande del mundo. Y está en España. La catedral de Sevilla está considerada como la catedral de mayores proporciones de todas las que hay en el planeta, y de hecho así lo recoge el Libro Guiness de los Récords en el que está inscrita.
Con sus más de 126 metros de largo, sus 82 de ancho y los más de 30 de alto hasta la bóveda de la nave es, con certeza, la catedral más grande del mundo. Más grande que Notre Dame en París o que el Duomo de Milán.
Solo por si alguien se lo está preguntando ahora mismo, no, la catedral de Sevilla no es más grande que la Basílica de San Pedro de Roma, pero si la colocamos por delante de la iglesia del Vaticano es porque, en realidad, esa imponente basílica no es una catedral.
Sí es el templo más importante del catolicismo y un santuario de gran importancia, pero para que fuera catedral debería ser la iglesia principal de una diócesis o sede del obispo, y ese título, en Roma, se lo lleva otra catedral.
La catedral más espectacular del mundo
Sin embargo, hoy no venimos a hablar de tamaño, ni de metros cuadrados ni de cantidad, sino de calidad. Y en ese sentido, consideramos que la catedral más espectacular del mundo es otra, que también está en España.
Se trata de la Santa Iglesia Catedral Primada de Santa María. O, lo que es lo mismo, la Catedral de Toledo, un templo que si por fuera es majestuoso, por dentro esconde algunas de las grandes obras de la pintura clásica.
Por decirlo con pocas palabras, pero muy grandes, la Catedral de Toledo es “el compendio más completo de la fe, la historia y del arte de una nación, custodia eterna del legado de los más grandes arquitectos, maestros y artistas”, tal y como se definió a la catedral en el año de su 500 aniversario.
La primera piedra de este templo se puso en 1226 sobre una antigua basílica visigoda y una mezquita mayor. Ahí mismo, se alzó un templo gótico que a largo de los años y los siglos se fue transformando en uno de los grandes santuarios del arte europeo.
Una galería de arte en su interior
Además de ser una de las obras cumbre del gótico español, la catedral de Toledo alberga en su interior un inmenso patrimonio artístico. La sacristía mayor es casi como un museo, donde se pueden ver pinturas de El Greco (entre ellas, la de El Expolio), además de obras de Goya, Tiziano, Caravaggio y Van Dyck.
En la Sala Capitular hay más, siendo las pinturas murales renacentistas de Juan de Borgoña unas de las más destacadas. El Coro, con sillería tallada en madera, es otro de los grandes tesoros de la catedral, considerado uno de los más valiosos del mundo.
Y luego está el Altar Mayor, una de las grandes joyas del gótico, y el Transparente, esa impresionante obra barroca que hay por detrás del altar y que funciona casi como un retablo. Está esculpida por Narciso Tomé, combinando arquitectura, pintura y escultura. No es de extrañar que sea, desde hace años, Patrimonio de la Humanidad.
