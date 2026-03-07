Ni Sevilla, ni Santiago: la catedral más espectacular de España está en Murcia, tiene una fachada barroca única y es una auténtica desconocida
La catedral murciana destaca por su composición barroca y su torre de más de 90 metros, una de las más elevadas del país.
No suele encabezar rutas monumentales ni rankings turísticos y, pese a ello, su fachada es la prueba de que no es una catedral más. Frente al perfil más reconocible de otras grandes catedrales españolas, la Santa Iglesia Catedral de Santa María (el nombre oficial de la catedral de Murcia) sorprende por su frente escultórico que parece concebido como un retablo monumental al aire libre.
Este templo murciano comenzó a construirse en 1394 sobre el solar de la antigua mezquita de la ciudad. La decisión de levantar el nuevo templo en ese mismo lugar respondía tanto a razones simbólicas como prácticas, ya que era el centro urbano de la ciudad medieval. Al igual que ocurrió en muchas catedrales españolas, las obras se prolongaron durante siglos, lo que explica la superposición de estilos en un solo edificio.
Del gótico al barroco en un mismo edificio
La estructura es de estilo gótico mediterráneo, con tres naves y capillas laterales. La cubierta de crucería y la organización espacial responden al modelo habitual en la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV. Más ade, en los siglos XV y XVI, se añadieron elementos renacentistas que se pueden ver sobre todo en la Capilla de los Vélez. Su decoración con escudos y elementos simbólicos la sitúa entre los ejemplos más destacados del gótico final.
El elemento que define hoy su imagen exterior es posterior a todas esas fases. La fachada principal fue levantada entre 1737 y 1754 y fue un proyecto del arquitecto valenciano Jaime Bort y Meliá. Se trata de una de las grandes obras del barroco español del siglo XVIII. Su organización en cuerpos superpuestos, el uso de columnas salomónicas y las esculturas le dan un carácter poco común entre las catedrales del país. El conjunto parece como un retablo urbano y es el gran protagonista de la plaza del Cardenal Belluga, espacio que hoy concentra algunos de los edificios institucionales más representativos de la ciudad, como el Ayuntamiento o el Palacio Episcopal.
Otro de sus puntos más destacables es la torre campanario, iniciada en 1521 y concluida a finales del siglo XVIII, pues alcanza los 93 metros de altura y se sitúa entre las torres catedralicias más altas de España. Además, combina elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos, ya que cada tramo es de una etapa distinta.
Su interior también merece una visita
El interior es muy distinto y la decoración no es tan vistosa como la de la fachada. Destaca el coro renacentista y varias capillas barrocas incorporadas en los siglos posteriores. No te quedes sin acercarte a la Capilla Mayor: ahí se custodian el corazón y las entrañas del rey Alfonso X el Sabio.
Si te animas a visitar su interior, querrás saber que el acceso es libre durante el horario de culto, pero la entrada para visitas culturales a la catedral, al museo y la subida a la torre sí requieren la compra de un ticket. El ascenso se realiza mediante visita guiada y conviene reservar con antelación, especialmente en fines de semana o en temporada alta. Eso sí, ¡merece la pena! Desde lo alto se obtiene una panorámica completa del casco urbano y de la huerta que rodea la ciudad.
Síguele la pista
Lo último