Ni Sevilla, ni Santiago: la catedral más espectacular de España está en Murcia, tiene una fachada barroca única y es una auténtica desconocida

El elemento que define hoy su imagen exterior es posterior a todas esas fases. La fachada principal fue levantada entre 1737 y 1754 y fue un proyecto del arquitecto valenciano Jaime Bort y Meliá. Se trata de una de las grandes obras del barroco español del siglo XVIII. Su organización en cuerpos superpuestos, el uso de columnas salomónicas y las esculturas le dan un carácter poco común entre las catedrales del país. El conjunto parece como un retablo urbano y es el gran protagonista de la plaza del Cardenal Belluga, espacio que hoy concentra algunos de los edificios institucionales más representativos de la ciudad, como el Ayuntamiento o el Palacio Episcopal.