La catedral más espectacular de España está en Andalucía y se llama "el tesoro del Siglo de Oro": tiene obras de Goya, Murillo y Zurbarán, y es la tumba de Colón
Está considerada como uno de los grandes iconos de la arquitectura española.
Es de por sí un hito en la historia de la arquitectura, por ser la catedral gótica más grande del mundo, la catedral católica con el mismo reconocimiento, y la tercera en tamaño tras la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, y San Pablo en Londres.
Es además Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y una de las mayores representaciones del rastro que dio forma a la historia de España. Estamos hablando por supuesto de la Catedral de Sevilla.
Un reflejo de la historia árabe de la ciudad
Con 68 bóvedas apoyadas en 28 pilares adosados y otros 32 exentos, esta obra de arte arquitectónica es un catálogo viviente de estilos: desde la herencia almohade, el gótico temprano, el renacimiento y finalmente el neogótico, se impone en la Plaza del Triunfo como un monumento perfecto.
Tiene cinco naves caras a Levante, tal y como demanda la religión musulmana, y recoge desde el suelo la esencia viva de su pasado árabe, con una planta a medida con la de la antigua mezquita Alhama, conocida como la Mezquita Mayor; la ausencia de una cabecera gótica, típica del estilo al que responde la catedral, y una atípica disposición de las puertas, faltando en número, quince, y en disposición a la usual planta de cruz latina.
En su nave central se identifica el coro y la Capilla Mayor, de cuatro plantas, y entre ellos tres zonas anexas, cada una correspondiente a los estratos sociales del medievo: la nave de San Fernando Rey, la catedral de los reyes; el crucero, con las bóvedas más altas, la catedral del arzobispo; y finalmente el Trascoro, asociado a la “catedral popular”.
El campanario de la catedral
Desde la plaza, a los pies de la Catedral, la Giralda despunta sobre el perfil de Sevilla como torre y campanario de la catedral, con acabados renacentistas europeos que no consiguen disimular su evidente parecido con el alminar de la mezquita Kutubia de Marrakech, su homónima en Marruecos.
El arte, que rebosa en Sevilla, lo hace también en la catedral, y entre los atesorados destaca el pincel de Murillo, con los retratos de San Isidoro o San Leandro; la firma Francisco de Zurbarán, en cuadros como Santa Teresa; o el famoso Santas Justa y Rufina, de Goya.
Y en las manos de Arturo Mélida, el mausoleo de Cristóbal Colón, ubicado en el brazo derecho del crucero de la Catedral.
Tres patrimonios de la humanidad en una única plaza
Son 3.000 años de historia para la capital andaluza, y no pocos los tesoros que esconde entre sus fronteras.
Frente al icono gótico, el Real Alcázar de Sevilla, patrimonio en conjunto con la catedral y el Archivo de Indias, próximo a estos; y lienzo mudéjar, gótico y renacentista rodeado de impresionantes jardines en el que es considerado uno de los complejos palaciegos más antiguos del mundo.
Con relación al tercero y último de los patrimonios que aúnan la plaza, el Archivo General de las Indias recoge 800 millones de páginas, 8000 mapas y dibujos y una colección de 43000 legajos, conjuntos de papeles, en uno de los mayores archivos de los territorios ultramarinos españoles.
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