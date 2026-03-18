La catedral más espectacular de España está en Andalucía y se llama "el tesoro del Siglo de Oro": tiene obras de Goya, Murillo y Zurbarán, y es la tumba de Colón

Tiene cinco naves caras a Levante, tal y como demanda la religión musulmana, y recoge desde el suelo la esencia viva de su pasado árabe, con una planta a medida con la de la antigua mezquita Alhama, conocida como la Mezquita Mayor; la ausencia de una cabecera gótica, típica del estilo al que responde la catedral, y una atípica disposición de las puertas, faltando en número, quince, y en disposición a la usual planta de cruz latina.