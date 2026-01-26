La catedral española que tardó 600 años en terminarse: empezó en la Edad Media, se cerró en el siglo XX y todavía genera debate

Aquí también hay simbolismo para dar y regalar. En el altar mayor se encuentra la cripta de Santa Eulalia, el núcleo espiritual de la catedral. Allí descansa el sepulcro de la joven mártir que da nombre completo al templo; Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Este espacio conecta directamente con los orígenes cristianos de la ciudad y explica por qué este lugar fue sagrado mucho antes de que se levantara la gran fábrica gótica. Al visitarlo, la sensación espiritualidad está bastante latente. Y, como suele decirse, las cosas hechas despacio acaban saliendo mejor. Y pocas construcciones en España explican tan bien esa idea como esta catedral que tardó casi seis siglos en cerrarse… y que sigue dando conversación.