No es el Louvre ni los Uffizi: la catedral española que guarda un Caravaggio, un Van Dyck y un Rubens que muy pocos han visto y que está a una hora de Madrid

Algunas de las mayores obras pictóricas de la historia del arte las encontramos, evidentemente, en museos. Muchos de ellos, como el Louvre en París, la Galleria degli Uffizi en Florencia, o el Prado en Madrid, albergan las principales pinturas y esculturas de los grandes artistas. Pero no es solo en los grandes museos donde se conservan las grandes obras maestras; aparte de en colecciones privadas, palacios o galerías, son muchas las catedrales y templos religiosos de alrededor del mundo que también exponen importantes obras.

La catedral que guarda pinturas de Goya y Caravaggio / Istock / benedek

Mientras que en la misma Florencia la Basílica de la Santa Cruz alberga obras de Donatello, o la Catedral de Sevilla conserva pinturas de Murillo, unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Madrid se encuentra una ciudad cuya catedral podría perfectamente competir con los más grandes museos de arte del mundo. Además de ser una de las construcciones más importantes del gótico en España, en esta catedral se exponen pinturas de artistas tan emblemáticos como Caravaggio, El Greco, Van Dyck o Goya.

Adriana Fernández

Catedral de piedra blanca

En el corazón del centro histórico de Toledo, conocida popularmente como “la ciudad de las tres culturas”, la Santa Iglesia Catedral Primada de Santa María supone una de las obras cumbres de la arquitectura gótica en España. Construida entre comienzos del siglo XIII y finales del siglo XV, la catedral celebra este 2026 los ochocientos años desde el inicio de su construcción, cuando en 1226 se colocó la primera piedra, una hermosa piedra blanca proveniente del término de Olías del Rey.

Las preciosas vidrieras de la catedral / Istock / Amy Sparwasser

De dimensiones magníficas y una belleza apabullante, la catedral cuenta con alrededor de 700 vidrieras medievales, las cuales, aún pasados los siglos, dejan pasar la luz del Sol y bañan el interior del templo en centenares de colores. A estas dimensiones magníficas hay que añadir la conocida como la “campana Gorda”, la espectacular campana de San Eugenio que, con su peso de casi 18 toneladas, corona la torre del campanario desde 1755.

Un museo poco conocido

Junto con la espectacularidad del retablo mayor, los dos órganos que acompañan el coro, o los complejos detalles de los capiteles de las columnas, la Catedral de Toledo conserva una maravillosa colección de obras de arte firmadas por algunas de las figuras más destacadas de la historia. Estas se exponen en la Sacristía, convertida en Pinacoteca; bajo una bóveda cubierta con el grandioso fresco de “La Descensión de la Virgen” de Luca Giordano, y presidida por “El Expolio” de El Greco.

El techo abovedado de la Sacristía / Istock / Elena Zolotova

Además de estas dos maravillosas pinturas, en la Sacristía se hallan obras y pinturas de artistas de la talla de Caravaggio, Van Dyck o Goya, así como otras habitualmente atribuidas a figuras como Tiziano o Rubens. Fueran ellos o no quienes crearon estas obras, lo que es cierto es que, si te encuentras en Toledo, tienes que descubrir la magia de este lugar sí o sí.