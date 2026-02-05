La catedral española a orillas del Mediterráneo con uno de los rosetones góticos más grandes del mundo: es la más bonita de Europa por su relación con el mar y la luz

Abierta de lunes a sábado, con horarios variantes dependiendo de la época del año, son varias las opciones entre las que escoger para visitar la catedral. La visita básica (precio de entrada general de 11€) permite al visitante descubrir el interior y el museo de arte sacro. De abril a noviembre existe la opción de subir, por el precio de 25€, a las terrazas de la catedral, desde donde contemplar la grandeza del Mediterráneo. Para una experiencia aún más impresionante, la visita guiada al atardecer (precio de 30€ por persona y disponible en los meses de verano) permite disfrutar de las hermosas panorámicas con la caída del Sol desde lo alto de las terrazas.