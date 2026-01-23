La catedral española que se construyó para competir con Dios: es la más grande del gótico europeo y guarda secretos que explican su ambición

Aunque el edificio es inequívocamente cristiano, Sevilla no rompió del todo con su pasado. Efectivamente, os lo habréis imaginado, hablo de la Giralda, antiguo alminar almohade del siglo XII, se integró como campanario. Por su parte, en la base del conjunto también se conserva el Patio de los Naranjos, antiguo patio de abluciones de la mezquita, hoy uno de los accesos más singulares al templo. Os aseguro, que visitar la Catedral de Sevilla en su conjunto es una experiencia que se queda contigo para siempre.