La catedral más impactante de España esconde un tesoro que rivaliza con el Prado: tiene obras de Zurbarán, Murillo y Pedro de Campaña, uno de los más grandes pintores flamencos del Renacimiento, y guarda los restos de Cristóbal Colón

Iglesias y catedrales bonitas las hay en todas partes, cada una de estilo y personalidad propias, y dedicadas a un culto u otro. Las hay también de más antiguas o más modernas, remontándose algunas hasta el siglo X y otras que prácticamente parece que les acaben de quitar el plástico de burbujas protector. Un buen método para determinar cuales son los templos más espectaculares, aunque eso sea siempre subjetivo (como dicen en inglés, beauty is in the eye of the beholder), es ver si forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad, título que aporta distinción y caché.

La catedral más bonita de España / Istock / arcady_31

Aquí en España tenemos varios templos e iglesias que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. De todos ellos, el que quizás es más conocido, tanto a nivel nacional como internacional, lo encontramos en Andalucía; una catedral con más de quinientos años de historia, de una belleza sin igual, y la cual alberga algunas de las piezas artísticas más espectaculares que podemos encontrar.

Adriana Fernández

Una catedral de récord

En el casco antiguo de la ciudad de Sevilla, una de las ciudades más relevantes a lo largo de la historia de España y la península ibérica, se erige orgullosa y magnificente la Catedral de Sevilla. Incluida desde 1987 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un año más tarde el Libro Guinness de los Récords certificó que se trata de la catedral con mayor superficie del mundo.

Construida entre los siglos XV y XVI, la catedral supone un testimonio excepcional de la civilización almohade y de la Sevilla cristiana, donde la influencia musulmana impregnó el arte desde la conquista cristiana de la ciudad hasta el siglo XVI. Obra cumbre de la arquitectura almohade, destaca el antiguo minarete de la Giralda, el cual se erige en una de las esquinas del edificio.

Además de la evidente belleza de la catedral, tanto en su fachada como en el interior del templo (donde se expone uno de los retablos mayores más grandes de la cristiandad), el Patio de los Naranjos es uno de los elementos más destacados de la catedral. Antiguo sahn de la mezquita sobre la que se construyó la catedral, conserva dos de las galerías originales y en su centro se ubica una bonita fuente visigoda, alrededor de la cual se ordenan los naranjos.

Arte por doquier

Desde 1899, la catedral alberga la tumba de Cristóbal Colón, la cual, previamente, había estado en Valladolid, el Monasterio de la Cartuja, Santo Domingo, y La Habana. De grandes dimensiones, el monumento funerario está compuesto por las figuras de cuatro reyes de armas vestidos de gala portando a los hombros el féretro de Colón. Estos cuatro reyes corresponden a los cuatro reinos históricos que componen España: al frente León y Castilla, y detrás Aragón y Navarra.

El Patio de los Naranjos con La Giralda de fondo / Istock / minoandriani

Por los muros de la catedral se exponen también varias obras pictóricas de artistas destacados del barroco y el renacimiento. De Francisco de Zurbarán, pintor del Siglo de Oro, se expone, entre otros, el San Juan Bautista en la Sala del Pabellón; formado en el naturalismo tardío, de Bartolomé Esteban Murillo se expone su obra de San Isidoro, ubicada en la Sacristía Mayor, así como varios retratos de santos; también en la Sacristía Mayor se encuentra El Descendimiento, obra de Pedro de Campaña, destacado pintor flamenco del Renacimiento español. Junto a estas, son muchísimas más obras las que alberga la catedral, con autores de la talla de Ramón Bayeu o Artemisia Gentileschi.