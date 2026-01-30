La catedral de España donde la piedra cambia de color según la hora del día: vidrieras únicas, un gótico llevado al límite y luz como materia prima

Cuando visitas León, su catedral visite varias visitas. La razón es visible. Y es que, por la mañana parece clara, casi blanca; al mediodía se enfría; al caer la tarde se vuelve dorada y, cuando anochece, el edificio parece otro. Esto ocurre debido a la combinación entre la piedra caliza utilizada, la orientación del templo y una arquitectura que llevó el gótico hasta un límite que rozó el colapso. Aquí, la luz es parte esencial para entender la construcción; lo abraza, transforma y hace que el visitante se enamore.