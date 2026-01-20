La catedral de España donde el claustro parece una ciudad dentro de otra: es Bien de Interés Cultural y tiene uno de los patios medievales más singulares de Europa

Pisar Tarragona es un viaje sensorial en sí mismo. La primera vez que fui, tuve que mirar dos veces; la primera, para orientarme; la segunda, para darme cuenta de que acababa de entrar en un espacio que no funciona a escala humana, no era como otro cualquiera. Quiero decir, cuando crucé la puerta del claustro de la Catedral de Tarragona, algo me descuadró, pues no estaba en un patio interior, estás en un recinto completo, con calles, ritmos y silencios propios. Un lugar tan grande que deja de ser transición y se convierte en un destino propio.