La catedral más desconocida de España está en Tarragona y es una auténtica joya gótica: con una fachada barroca y construida a orillas del río Ebro, data del siglo XIV y es Bien de Interés Cultural

La primera piedra de la Catedral de Santa María se colocó en 1347, y desde entonces, su estructura ha evolucionado a lo largo de más de 400 años en los que los estilos se mezclan sobre su fachada, columnas, cúpulas y elaborados ornamentos, con una fachada barroca impresionante y un imponente interior de gótico catalán que hacen de su arquitectura un contraste en armonía.

Adriana Fernández

Asentada en una de las conocidas como ciudades de las tres culturas de España, hogar simultáneo de judíos, cristianos y musulmanes, la ciudad de Tortosa se consagró en la Edad Media como punto neurálgico de convivencia, con el paso de las religiones impreso entre sus cimientos, desde la judería de Remolins, hasta la creación de esta impresionante mole cristiana, asentada además sobre un terreno sagrado superpuesto que ocupa desde un antiguo foro romano, una sede visigótica posterior o la mezquita mayor de la Taifa de Tortosa.

Catedral de Santa María, Tortosa / Istock

Una singularidad hecha obra

La Catedral de Tortosa, en la comarca del Baix Ebre —Bajo Ebro—, en la provincia de Tarragona, está declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1976, además de Bien de Interés Cultural (BIC) junto al Castillo de la Zuda y los Reales Colegios, con la máxima categoría de protección del patrimonio de España.

Portada de la Catedral de Santa María, Tortosa / Istock

Marcando el despiece de su arquitectura, el templo presenta en su ábside un elemento excepcional, nada usual en la arquitectura gótica de la Península: una girola doble, llamada deambulatorio, sin muros que dividan la capilla de la cabecera, generando un espacio amplio y diáfano de aspecto flotante alrededor del altar.

Interior de la Catedral de Santa María, Tortosa / Istock

Entre los aspectos estilísticos más destacables de la catedral, destaca el Retablo Mayor de la Estrella, una obra maestra medieval de madera dorada y policromada que explica la vida de la virgen; la Capilla de la Cinta, culmen del barroco pleno en Cataluña, hecha gracias al magnífico jaspe rosado de Tortosa y mármoles nobles, y una exhibición de contrastes frente a la piedra gótica; y el Claustro trapezoidal del templo cristiano, datado en el siglo XIV y esculpido con arcos apuntados con inscripciones romanas y árabes.

Catedral de Santa María, Tortosa / Istock

Asimismo, sus alrededores se enmarcan en una encrucijada de dos Parques Naturales impresionantes del sur de Cataluña: el Parque Natural del Delta del Ebro, con infinitos arrozales, dunas y flamencos; y el Parque Natural de Els Ports, con un inmenso macizo a sus espaldas y la cumbre del Monte Caro, con 1.441 metros de altura.

Parque Natural del Delta del Ebro / Istock

Lo que no te puedes perder: indispensables en Tortosa

Pero, aunque la Catedral te nuble la vista, no dejes que esta se convierta en tu única parada, porque sus alrededores son digna competencia de su belleza:

Detalle de la Catedral de Santa María, Tortosa / Istock

Castillo de Sant Joan o de la Zuda

Se trata de una increíble fortaleza árabe colgada sobre el promontorio de la ciudad, hoy Parador de Turismo, con una de las mejores vistas de los alrededores y el curso del río, elevado sobre la catedral desde su muralla.

Los Reales Colegios o Reials Col·legis

Fundados por Carlos V para la educación de los moriscos, hablamos de la joya renacentista de Cataluña, con un patio interior repleto de bustos esculpidos de los reyes de la Corona de Aragón que es, sencillamente, indispensable.

Reials Col·legis / Wikicommons/ Rparraval - Own work, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16804650

El Antiguo Matadero Municipal

Pese al nombre, se trata de un espectacular complejo modernista diseñado por Pau Monguió a principios del siglo XX, que hoy, lejos de su antigua realidad, alberga el Museo de Tortosa.

Jardines del Príncipe

Se trata de un jardín botánico romántico que hoy en día ejerce de museo de esculturas al aire libre, un despliegue de belleza a los pies de las murallas medievales.