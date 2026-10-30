La catedral más bonita del mundo está en la provincia olvidada de Zamora: tiene un cimborrio único, un románico de transición y siglos de historia " sin paralelo" mirando al Duero

Cuando hablamos de la divesidad arquitectónica, histórica y artística de España, no tememos exagerar: todo lo dicho es poco cuando uno se enfrenta al mapa, y es impresionante ver como cada ciudad, hasta la más denostada, esconde una gema entre sus muros. Pero el caso de Zamora es acusado: pese a no tener la fama que si celebran algunas de sus vecinas, como Salamanca, Segovia o León, esta es la responsable de la ciudad con la mayor cantidad de románico urbano en España. Casi nada, y por eso, su visita es casi obligatoria y, una vez dentro, dirigirse directamente a la catedral, Monumento Nacional.

Zamora, Castilla y León / Istock

La mejor forma de llegar es a pie y por el sur, cruzando el río por el puente de piedra, levantado en el siglo XII y que todavía usan los peregrinos de la Vía de la Plata. Junto al agua quedan las aceñas, el conjunto de molinos de agua más antiguo de España. Al frente, sobre el escarpe que cierra la ciudad, asoma una cúpula que no se parece a ninguna otra de la meseta: un tambor con dieciséis ventanas y, encima, una media naranja gallonada y cubierta de piedra labrada en forma de escamas. Las obras de su catedral se dieron por terminadas en a finales del siglo XII, después de unos 23 años de trabajo, y desde entonces esa cúpula preside la ciudad.

Un cimborrio sin paralelo

La catedral de Zamora es románica, de la gran familia de templos que se levantaron a orillas del Duero en el siglo XII. Se consagró con el obispo Esteban y su autor fue un maestro anónimo que algunos historiadores creyeron francés, y sus bóvedas de la nave anticipan ya el gótico que estaba por llegar.

Catedral románica de Zamora con cúpula bizantina / Istock

Lo que la hace distinta es el cimborrio. Apoyado sobre pechinas y de clara influencia bizantina, el historiador José Ángel Rivera de las Heras lo definió como una "obra genial sin paralelo en la arquitectura medieval". Tuvo descendencia cerca: la catedral vieja de Salamanca, la colegiata de Toro y la sala capitular de la catedral de Plasencia tienen cimborrios emparentados con él.

Cimborrio de la Catedral de Zamora / Wikicommons / Outisnn

Podrás verlo más de cerca desde la fachada sur, al otro lado del río, en la Puerta del Obispo, la única de las tres portadas románicas originales que se conserva completa. Junto al templo y con 45 metros de latura se extiende la torre contigua, igualmente románica, de la que se cree pudo tener una función defensiva.

Catedral románica de Zamora y puente de piedra. Castilla León / Istock

Del coro al retablo

Dentro, lo primero que se busca es el cimborrio visto desde abajo, con la luz entrando por sus dieciséis ventanas. Después, el coro. Su sillería de nogal la talló el taller de Juan de Bruselas entre 1503 y 1506, y es una de las piezas más valiosas de la catedral.

Pero la cabecera que hoy se visita ya no es la original. En el siglo XVI, las tres capillas románicas se sustituyeron por una capilla mayor gótica, y el retablo que hoy preside el altar es neoclásico, de mármol y bronce dorado.

Postales de Zamora, puente romano. / Istock

La ciudad del románico

Al salir, a un paso de la catedral está el castillo, y desde allí empieza la otra Zamora románica. Al completo, la ciudad reune más de 20 iglesias románicas, entre als que se cuentan la de Snatiago de los Caballeros, en al que se cuenta fue armado el Cid, y San Pedro y San Ildefonso.

Para comer, los restaurantes mejor valorados por los clientes en 2026 incluyen el Mesón del Zorro, conocido por el cocido y las carnes; el Portillo de la Traición, con tapas y mollejas; y Cuzeo, del cocinero Adrián Asensio. El plato de la ciudad es el arroz a la zamorana, con productos de la matanza del cerdo.