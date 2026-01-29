La catedral más bonita del mundo está en la provincia olvidada de Zamora: tiene un cimborrio único, un románico de transición y siglos de historia mirando al Duero

En Toro, como en muchos pueblos castellanos, no hace falta saber mucho de historia para comprender que aquí ocurrieron cosas importantes. Y, la silueta de la Catedral de Santa María la Mayor de Toro es una prueba viviente de ello; una construcción que domina el casco histórico y el curso del Duero, marcando el ritmo de la ciudad. No es una catedral monumental por tamaño, debido a la época en la que se hizo, ni creo que pretenda competir con las grandes sedes episcopales de España. Su valor está en ser una de las piezas clave del románico de transición, un edificio que explica mejor que muchos manuales cómo la arquitectura medieval empezó a cambiar.