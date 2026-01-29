La catedral más bonita del mundo está en la provincia olvidada de Zamora: tiene un cimborrio único, un románico de transición y siglos de historia mirando al Duero
El pueblo que junta arquitectura, historia y mucho vino.
En Toro, como en muchos pueblos castellanos, no hace falta saber mucho de historia para comprender que aquí ocurrieron cosas importantes. Y, la silueta de la Catedral de Santa María la Mayor de Toro es una prueba viviente de ello; una construcción que domina el casco histórico y el curso del Duero, marcando el ritmo de la ciudad. No es una catedral monumental por tamaño, debido a la época en la que se hizo, ni creo que pretenda competir con las grandes sedes episcopales de España. Su valor está en ser una de las piezas clave del románico de transición, un edificio que explica mejor que muchos manuales cómo la arquitectura medieval empezó a cambiar.
Un románico que ya mira al gótico
Personalmente, soy una gran admiradora del románico y todo lo que presenta. Por lo que, como podréis comprender, Toro es uno de mis lugares preferidos en Zamora. La catedral en cuestión se levantó entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, en un momento decisivo para el arte europeo. Su estructura sigue siendo románica (muros gruesos, volúmenes compactos, sensación de solidez), pero introduce elementos que anuncian el gótico a través de una mayor altura, más luz y una clara voluntad de verticalidad. La magia de la catedral es que se puede apreciar, piedra a piedra, ese paso de un estilo a otro. Si eres amante del arte, sin duda este es tu sitio.
Por su parte, si hay un elemento que distingue a la catedral de Toro es su cimborrio; octogonal, elevado y decorado con una galería de arcos, está considerado uno de los mejores ejemplos de su tipo en Europa. Su parentesco con los cimborrios de la Catedral Vieja de Salamanca o la Colegiata de Zamora es evidente, pero el de Toro destaca por su equilibrio y elegancia.
Ciudad decisiva en la Edad Media
La catedral no se entiende sin la ciudad, como toda construcción. Toro fue durante siglos un punto estratégico en el control del Duero, escenario de Cortes y acuerdos fundamentales para la historia peninsular. Aquí se celebraron las Cortes de Toro de 1371, claves para la organización del reino. Su riqueza comercial, su posición geográfica y su peso político explican por qué se levantó una catedral de este nivel en una ciudad que hoy muchos pasan por alto.
Hablar de Toro es hablar también de Zamora, una de las provincias con mayor concentración de románico de Europa. En su territorio encontrarás iglesias, colegiatas y catedrales de un increíble valor. La de Toro es uno de sus mejores ejemplos; menos conocida que otras, pero esencial para comprender el románico peninsular y su evolución.
El vino que explica la ciudad tanto como la piedra
Hablar de Toro sin hablar de vino sería dejar el relato incompleto. La ciudad y su catedral crecieron al abrigo de una riqueza que no venía solo del poder político, sino también de la tierra. El viñedo ha sido motor económico desde la Edad Media. Y es que los vinos de Toro ya aparecen citados en documentos del siglo XIII. Hoy esa tradición sigue viva bajo la Denominación de Origen Toro, una de las más reconocidas de Castilla y León, basada en la uva tinta de toro, una variedad autóctona adaptada a suelos pobres y a un clima extremo.
Es un vino potente, estructurado y con carácter, como la propia ciudad. Durante siglos abasteció a cortes y monasterios, y en tiempos más recientes ha recuperado prestigio internacional sin perder identidad. Caminar por Toro es entender que la ciudad no se levantó solo con fe y piedra, sino también con el empuje de una economía vitivinícola capaz de sostener obras ambiciosas. Aquí el vino, la tierra y la agricultura es parte de la identidad de la ciudad.
