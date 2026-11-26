Antes de ser un destino de fin de semana desde Madrid, la catedral de la que vamos a hablar a continuación fue, durante siglos, el centro religioso más poderoso de España. Se levantó sobre una basílica visigoda y, después, sobre la mezquita mayor de la ciudad, en un solar que llevaba siglos siendo sagrado antes de que llegara el gótico. Reducirla a un titular sobre orfebrería, por espectacular que sea, es quedarse en la superficie de un edificio que resume casi mil años de historia de España. ¡Sigue leyendo!

El casco antiguo de Toledo / Istock / benedek

Toledo se asienta sobre un peñón de granito rodeado por un meandro del Tajo, a unos 70 kilómetros al sur de Madrid, en Castilla-La Mancha. Fue capital de España hasta que Felipe II trasladó la corte en 1561, y conserva ese aire de ciudad que un día lo fue todo: calles estrechas de trazado medieval, sinagogas, mezquitas convertidas en iglesias y la propia catedral, que sigue siendo sede primada, es decir, la de mayor rango eclesiástico del país.

Lucía Alfonso González

Por si fuera poco, la Unesco declaró el conjunto histórico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986, por ser testimonio de la convivencia de cristianos, judíos y musulmanes. Y es que, Toledo tiene muchos motivos para presumir de patrimonio, pero hay uno que sobresale por encima de todos cuando se contempla el perfil monumental de la ciudad: su catedral, una de las construcciones góticas más importantes de Europa por su imponente arquitectura, sus vidrieras y la extraordinaria colección artística que conserva en su interior.

Toledo / Istock / Schroptschop

La catedral más impresionante de España está a menos de una hora de Madrid

Para entender su importancia conviene detenerse en el estilo arquitectónico que la define. El gótico nació en Francia durante el siglo XII y pronto se extendió por buena parte de Europa. Frente a la solidez y los muros contundentes del románico, los nuevos edificios buscaban ganar altura, abrir grandes ventanales y llenar los interiores de luz. Las vidrieras de colores transformaban los espacios religiosos en escenarios de una belleza casi sobrenatural, mientras los arcos apuntados y las bóvedas de crucería permitían levantar construcciones cada vez más ambiciosas.

La fachada de la catedral de Toledo / Istock / miralex

En Toledo, las obras de la catedral comenzaron en 1226, durante el reinado de Fernando III el Santo, y el cierre de sus bóvedas principales llegó en 1493, ya en tiempos de los Reyes Católicos. Más de dos siglos de trabajos dieron forma a un templo de enormes dimensiones, organizado en cinco naves, con crucero y una doble girola que permite rodear el presbiterio. En las zonas más antiguas todavía se conservan vestigios de los triforios originales, mientras que otros espacios incorporaron grandes ventanales que reforzaron la luminosidad del conjunto.

El interior de la Catedral de Toledo / Istock / carstenbrandt

Encantos de la ciudad El Alcázar, convertido hoy en museo del Ejército, corona Toledo desde su punto más alto. La sinagoga del Tránsito, mandada construir en el siglo XIV por un tesorero de Pedro I, conserva una yesería mudéjar que deja sin palabras incluso a quien no sabe nada de arte. Y el monasterio de San Juan de los Reyes, encargado por los Reyes Católicos para conmemorar la batalla de Toro, guarda en su fachada las cadenas de los cautivos cristianos liberados en Granada.

El interior de la Catedral de Toledo / Istock / Elena Zolotova

Las joyas de su interior: lo que no te debes perder

Pero si hay un lugar donde la catedral despliega todo su valor artístico es en la Sacristía. Allí se conserva una colección pictórica excepcional, con obras de maestros como El Greco, Caravaggio, Tiziano, Van Dyck, Goya, Rubens y Bassano. Entre las piezas más destacadas figuran El Expolio y el Apostolado de El Greco, dos ejemplos del vínculo especial que el pintor mantuvo con Toledo. También merecen una mirada detenida los frescos de la Sala Capitular, realizados por Juan de Borgoña, y la pintura del techo de la Sacristía, obra de Lucas Giordano.

Las pinturas del interior de la Catedral de Toledo / Istock / Amy Sparwasser

¡Pero hay más! Según la tradición documentada por el propio cabildo, Isabel la Católica quiso que se fundiera una pieza de oro con el primero que Cristóbal Colón trajo de América; a su muerte, el cardenal Cisneros encargó al orfebre alemán Enrique de Arfe engarzar aquel oro en una torre gótica de plata dorada que tardó casi una década en terminarse. El resultado: dos metros y medio de altura, 18 kilos de oro y 183 de plata, 260 figuras talladas y, según documenta el Ayuntamiento de Toledo, 5.600 piezas unidas con 12.500 tornillos. Verla de cerca, en el museo-tesoro, impresiona más que cualquier fotografía que puedas encontrar.