La catedral más bonita del mundo está en España y tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio: perfecta para un fin de semana, Patrimonio de la Humanidad y uno de los grandes retablos del barroco europeo

Cuando pones un pie en la Sacristía de la Catedral de Toledo, lo último que te esperas es encontrarte con una pinacoteca a la altura de los grandes museos del mundo. Un solo espacio junta a genios de la talla de El Greco, Caravaggio y Goya. Allí vas a contemplar en directo El Expolio, una de las mayores obras maestras del Greco, rodeada por lienzos de otros grandes referentes del arte español y europeo. Es la excusa perfecta para adentrarte en uno de los templos góticos más impresionantes de España y recorrer sus galerías como si estuvieras en el Prado.

La catedral de Toledo se inició en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo / Istock / Arpad Benedek

Esta maravilla forma parte del casco histórico toledano, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde 1986. A pocos pasos de sus pinturas te topas con otra de sus grandes joyas: el Transparente de Narciso Tomé, una espectacular escenografía del siglo XVIII que mezcla arquitectura, escultura y luz natural, considerada un hito absoluto del Barroco.

Redacción Viajar

El Greco, Caravaggio y Goya bajo el mismo techo

Tu recorrido debe empezar sí o sí por la Sacristía, donde se concentra el mayor tesoro pictórico del templo. Te toparás con El Expolio, pintado por El Greco entre 1577 y 1579 por encargo directo del cabildo. La escena, que retrata a Cristo justo antes de la crucifixión, fue concebida para lucir precisamente en esta misma estancia.

Pero ahí no acaba todo y si alzas la mirada tendrás más sorpresas. La pinacoteca custodia también El prendimiento de Cristo, atribuido a Caravaggio, y El llanto de Cristo, firmado por Goya. Tómate tu tiempo para admirar además la majestuosa bóveda, decorada con el fresco de La imposición de la casulla a san Ildefonso, obra de Luca Giordano.

El deslumbrante Transparente y otros tesoros

Tras la dosis de pintura, camina hacia la girola para llegar a la que, con permiso de las otras obras, es la parte más importante de esta visita. Detrás del altar mayor se erige el Transparente, rematado por Narciso Tomé en 1732, que rompe por completo los esquemas tradicionales.

El Transparente es una de las grandes joyas del barroco español. / Istock / Diego Grandi

Lo que verdaderamente te va a dejar con la boca abierta es el uso de la luz. Tomé hizo una gran ventana en la bóveda para que los rayos del sol entren de lleno e iluminen el conjunto. Te prometemos que no vas a poder dejar de mirarlo.

El edificio comenzó a levantarse en 1226 bajo el reinado de Fernando III sobre la antigua mezquita mayor, pero es este contraste entre la sobriedad gótica y el teatro barroco lo que te atrapa por completo.

Creemos que el Transparente es la gran obra que deja a todos con la boca abierta, pero es una de las tantas paradas en el camino. Puedes continuar la ruta hacia el altar mayor para contemplar su colosal retablo gótico de finales del siglo XV y adentrarte en el coro, protegido por una fina reja y rodeado de una sillería tallada con muchos detalles.

Las preciosas vidrieras del interior de la Catedral de Toledo / Istock / Amy Sparwasser

No te pierdas la impresionante y colorida Sala Capitular, rodeada por los retratos de los arzobispos toledanos desde el siglo XVI, ni la icónica Custodia de Arfe, labrada en plata por Enrique de Arfe. Vas a necesitar varias horas para asimilar cada capilla y las vidrieras multicolor.

La Catedral de Toledo es uno de los monumentos más imponentes de España / Istock / Anna Baranova

La Catedral Primada es la excusa perfecta para organizar un fin de semana en Toledo y, además, el momento para visitarla no puede ser mejor: este año la ciudad conmemora el VIII centenario de la colocación de su primera piedra en 1226.