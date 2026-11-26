En España, otra cosa no, pero si por algo destacamos, aparte del jamón ibérico, es por nuestra impresionante riqueza arquitectónica, con joyas góticas, románicas, renacentistas y barrocas repartidas por todo el país: desde la Catedral de León, con sus vidrieras, y la de Burgos, hasta la Catedral de Santiago de Compostela o la propia Catedral de Cuenca. Pero, si tenemos que hablar de la más bonita de España esa es la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.

Lucía Alfonso González

Pocas son las que inspiran a grandes autores como en este caso al gran escritor británico Ken Follet, quien durante una presentación mundial de su novela “Un mundo sin fin” en octubre de 2007 expresó sin tapujos su admiración hacia esta hermosa catedral,“Cuando la vi por primera vez, supe inmediatamente que tenía que escribir sobre ella”. Además, está acompañada por grandes parques urbanos de un gran valor ecológico como los humedales de Salburua o el bosque de Armentia que rodean toda la ciudad.

Turismo en Vitoria / Istock / Peizais

La catedral que inspiró al mismísimo Ken Follet

La Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz es conocida popularmente como la Catedral Vieja, es un templo gótico situado en la parte más alta de la almendra medieval de la ciudad. Es mundialmente famosa por su modelo de restauración continúa bajo el lema "Abierto por obras”, que permite recorrer el templo con casco de seguridad mientras se observan los trabajos arqueológicos y arquitectónicos.

Torre de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, España / Wikicommons / Fernando

El templo nació en el siglo XIII y fue integrado en el sistema defensivo de la villa, por lo que conserva un aspecto exterior de fortaleza. Además, en el exterior se encuentra una estatua dedicada al escritor británico Follet, quien se inspiró en las obras y la historia de la catedral para escribir su famosa novela, “Un mundo sin fin". Dentro destaca su pórtico occidental, la joya escultora de la catedral. Está formada por tres portadas dedicadas a la Virgen María, San Gil y el Juicio Final.

Horarios y precios La visita general a la Catedral varía según el tiempo de visita, aunque la más común es de 1 hora y tiene un coste de 9 euros por persona. Podrás verla todos los días del año, por las mañanas de 10:00 a 14:00 H y por las tardes de 16:00 a 18:00 H y con varias salidas programadas con distintos turnos.

Gasteizko Santa Maria Katedrala / Wikicommons /Daniel Armesto

Bajo el suelo de la catedral se han excavado restos anteriores al templo gótico, incluyendo cimientos de la antigua muralla y necrópolis medievales. Una de las estancias más visitadas son las capillas de la girola y varias obras pictóricas de relevantes autores como Rubens, Van Dyck o Gaspar de Crayer. Su torre es uno de los elementos que más reconocibles que combina el estilo barroco con el renacentista. Está soportada bajo una base cuadrada de sillería de estilo herreriano-barroco y coronado por una cúpula, y una linterna con chapitel de pizarra, que alcanza hasta los 60 metros de altura.

Santa María en el casco antiguo de Vitoria / Istock / Jose Miguel Sanchez

Qué más ver por Vitoria-Gasteiz: un pasea por plena naturaleza

Si por algo destaca Vitoria-Gasteiz es por integrar la naturaleza en todos los rincones de la ciudad mediante el Anillo Verde, un proyecto de restauración ecológica que se inicia en el año 1993 que rodea toda la ciudad con más de 830 hectáreas y 90 kilómetros de sendas peatonales y ciclistas. Entre todos los espacios verdes los más importantes son, por un lado, los Humedales de Salburua, que son lagunas recuperadas de gran importancia internacional y el mejor punto para ver ciervos en semilibertad y distintas aves acuáticas.

El Bosque de Armentia / Soyecoturista

El Bosque de Armentia es otro de los espacios verdes más visitados y es que, este extenso bosque natural de quejigos está conectado con el centro a través del arbolado del Paseo de la Senda. Es ideal para ver desde cerca a diversa fauna como ardillas, rapaces o pájaros carpinteros. Tampoco puede faltar mencionar el Río Zadorra, protegido por la Red Natura 2000 y que rodea toda la ciudad. Aquí dentro alberga hábitats de ribera y fauna amenazada como el visón europeo.