150 años de un chelista universal, una década de un castillo humano histórico y 130 de un manicomio modernista: la ruta catalana del 2026

“Sea donde fuere que me haya encontrado, en el transcurso de mis viajes, tanto la ermita y la playa de Sant Salvador como la vida del Vendrell han ejercido dentro de mí una poderosa atracción”. Con estas palabras de uno de los músicos más influyentes del siglo XX arrancamos nuestro viaje por la otra Cataluña, la que este año también celebra efemérides como el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, violonchelista, compositor, humanista y firme luchador por la libertad y la democracia.

En El Vendrell descubrimos Villa Casals, la casa de veraneo que el músico construyó frente a la playa de Sant Salvador, y que, a partir de los años veinte, se convirtió en su residencia habitual hasta que se marchó al exilio en 1939.

Villa Casals es hoy sede de la Fundación y museo de Pau Casals. / D.R.

Hoy, la casa alberga su legado en forma de obras de arte, objetos personales, mobiliario, así como elementos conmemorativos. Paseando por las estancias que un día cruzó Casals, encontramos instrumentos musicales (una calabaza a la que su padre le puso cuerdas o diferentes violas y cellos), una colección de pipas (era un inveterado fumador), o insignias como la Medalla de la Paz de la ONU, que recogió de manos de U-Thant, secretario general de Naciones Unidas en 1971. Y es que, además de músico excelso, Pau Casals debe ser recordado por su compromiso humano y su sensibilidad por las injusticias sociales.

Catalogado como Bien Cultural de Interés local por el Ayuntamiento de El Vendrell y Museo de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña en 2020, el Museo Pau Casals ofrece visitas guiadas o conciertos al aire libre en sus jardines durante el periodo estival.

Tarragona es la única ciudad Patrimonio de la Humanidad de Catalunya. / Istock / saiko3p

Nuestra siguiente parada está a menos de media hora y es la única ciudad Patrimonio de la Humanidad de Cataluña: Tarragona. En la parte alta de la ciudad, en el 23 de la calle del Cós del Bou se encuentra la sede de la Colla Jove de Tarragona, una de las asociaciones de castellers de la ciudad.

Castellers tocando el cielo

Venimos de conmemorar el nacimiento de Pau Casals y seguimos de celebración, ya que en este 2026 se cumple una década del primer 3d10fm de la Colla. Esto, que a aquellos que no estén familiarizados con este mundo, les sonará a fórmula matemática, es la designación de una de las formaciones de castellers más complejas de la historia. ‘Tres de diez con forro y manillas’ significa que hay 3 personas por piso, 10 pisos de altura, un refuerzo de personas en el segundo piso y un segundo refuerzo de personas en el tercer piso, necesario para sostener la inmensa presión de los pisos superiores.

En los castells se pide silencio cuando sube la enxaneta. / Istock / agafapaperiapunta

El gran portón está abierto y vamos a presenciar un ensayo. Me llama la atención el ambiente intergeneracional y lo uniformados que van todos con sus pañuelos de lunares rojos y blancos y sus camisetas moradas. Abuelos que conversan entre ellos, niños que corretean descalzos, jóvenes que charlan como si estuvieran en un bar tomando algo (sin más bebida que agua o algún refresco con gas), y familias enteras que charlan animadamente. Se pide silencio cuando sube la enxaneta. Yo contengo la respiración y el corazón me va como a una potra salvaje viendo a esa pequeña en lo alto del castillo humano levantando la mano. ‘Eso se llama hacer la aleta y es el momento en el que el castillo se da por finalizado’, me cuenta un joven que se encuentra junto a Edu Álvarez, presidente de la Colla Jove que nos ha dado la bienvenida y nos ha dado indicaciones de donde situarnos.

Los castells se van sucediendo y, pese a que casi es medianoche, la sensación es festiva. Eso me demuestra que la tradición sigue tan viva como en 1979 en Cornudella de Montsant cuando un grupo de castellers de Tarragona, aun sin camisa ni nombre, hizo su primera actuación.

Reus celebra este año más de un centenar de actos relacionados con el año Gaudí. / Istock / nito100

Como de cumpleaños va la cosa, en este itinerario no puede faltar una visita a Reus, que este año celebra más de un centenar de actos relacionados con el año Gaudí. Allí nacía, de hecho, el genio de la arquitectura el 25 de junio de 1852. Una buena forma de homenajearle es realizar una ruta que nos lleve a descubrir algunas de las joyas modernistas que alberga la ciudad. Eso sí, ninguna de su autoría. Podemos empezar, por ejemplo, en Casa Navás, único edificio modernista de Europa que conserva su interior original.

Joyas modernistas en Reus

El arquitecto Lluís Domènech i Montaner proyectó en la plaza del Mercadal este palacete con una planta baja para el negocio de tejidos de Joaquim Navàs y su mujer, Pepa Blasco y vivienda en el piso superior. Como el presupuesto con el que contaba era ilimitado, el arquitecto dio rienda suelta su imaginación, y se rodeó de los mejores artesanos de la época. Eso sí, desgraciadamente el propietario nunca llegó a vivir en ella y su último morador (antes de que la adquiriera el empresario reusense Xavier Martínez i Serra) fue el doctor Nolla, un médico que instaló su consulta en el propio edificio.

Casa Navás es el único edificio modernista de Europa que conserva su interior original. / Fotos cedidas CASA NAVÀS

Salimos de Casa Navás y, si nos dirigimos hacia el comercial Carrer de Monterols (donde también se puede disfrutar de algunas fachadas modernistas impresionantes, como Casa Laguna o Casa Carpa), nos topamos con el Gaudí Centre. Este moderno edificio (que no modernista) alberga la oficina de turismo y un museo interactivo que explica de manera didáctica la vida y obra del arquitecto reusense. En el espacio expositivo descubrimos desde detalles personales de Gaudí y su Reus natal, hasta las claves de su lenguaje, pasando por un espacio dedicado a la explicación de su técnica para construir la Sagrada Familia gracias a sus maquetas invertidas.

Llega nuestra última parada y debemos salir del casco histórico de Reus para llegar al Instituto Pere Mata y visitar el conocido como pabellón número 6, puesto que este año se celebra el 130 aniversario del nacimiento de la institución. Eso sí, en 1896 lo hizo como Sociedad Anónima Manicomio de Reus, impulsada por el médico Emili Briansó junto a comerciantes de la zona, con el objetivo de construir un hospital psiquiátrico moderno y humanista.

Pabellón de los distinguidos en el Instituto Pere Mata. / Cedida Jaume Boldú

Tenemos que volver a hablar de Lluís Domènech i Montaner, ya que fue el encargado de levantar este instituto formado por varios pabellones y claro precursor del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Hoy en día el centro sigue siendo un lugar de referencia en torno a la salud mental, pero también cuenta con el conocido como Pabellón de los distinguidos abierto al público. En su día fue ideado para alojar a los enfermos de alto poder adquisitivo y paseando por sus estancias apreciamos impresionantes vitrales, murales en las salas nobles o imponentes lámparas de araña. También llama la atención la combinación de diferentes materiales como piedra, ladrillo, cerámica o mosaico junto a su mobiliario original en perfecto estado.

Y en este edificio declarado Bien de Interés Cultural acabamos esta ruta por la otra Cataluña, la de la música de Pau Casals, el folclore de la Colla Jove de Tarragona y, cómo no, la de un modernismo (más allá de Gaudí y su sueño vivo) que destaca por su llibertat creativa.