Todos van a Cataluña por Gaudí, pero pocos saben que su construcción más colorida mira al Cantábrico: funcionó como manifiesto de su pensamiento arquitectónico y hoy se considera una joya del Modernismo

Barcelona sin las construcciones de Antoni Gaudí es como París sin la Torre Eiffel, Roma sin el Coliseo Romano, Ámsterdam sin los canales o Londres sin el Big Ben. La Sagrada Familia, el Parque Güell, las casas Batlló, Milà o Vicens son solo algunos ejemplos que conforman la Ciudad Condal y que se convierten en su principal atractivo. Lo que no todo el mundo sabe es que, si nos dirigimos un poco más al norte nos encontramos con un edificio de Gaudí menos conocido.

En el pueblo de Comillas, en Cantabria, se encuentra El Capricho, la primera casa particular que proyectó en su juventud entre 1883 y 1885. Poco más de dos mil habitantes guardan esta joya caprichosa, como su propio nombre indica, y muy creativa, pero que destaca por la funcionalidad de sus espacios. En sus orígenes funcionó como casa de veraneo para una familia de aristócratas, pero ahora se considera un auténtico tesoro modernista que mira hacia el Cantábrico.

Adriana Fernández

Un encargo muy personalizado

Fue Máximo Díaz de Quijano quien lo encargó, un amante de la música y la vida al aire libre. Gaudí, que se encontraba en los albores de su carrera, aprovechó el encargo para dar rienda suelta a una creatividad que ya empezaba a despuntar. Experimentó con formas, colores y ornamentos para dar lugar a lo que se convertiría en un manifiesto de su pensamiento arquitectónico antes de alcanzar una fama que acabaría por moldear su estilo.

El Capricho, el primer edificio residencial de Antoni Gaudí / Istock / saiko3p

Los elementos decorativos que forman parte de El Capricho son la música, la naturaleza y los girasoles. Antes de visitarlo, el viajero debe saber que su nombre original es Villa Quijano, en honor a su primero dueño, pero que su sobrenombre viene de haber tomado inspiración del arte oriental, sobre todo del persa. Al contemplarlo, se perciben también influencias neomudéjares y locales, volviéndose un pequeño universo en sí mismo.

Detalles de girasoles en El Capricho de Gaudí / Istock / Sergio Fernandez Rojo

El manifiesto arquitectónico de Gaudí

La construcción de El Capricho fue simultánea con la de la Casa Vicens en Barcelona, que está protegida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Por eso guardan ciertas similitudes entre sí. Estas dos junto a los Pabellones de la Finca Güell forman parte de la trilogía que anticipó el universo gaudiniano. En estos edificios llevó su máxima al nivel más alto: adaptar sus formas y decoraciones a la personalidad de sus futuros dueños.

Detalles de El Capricho de Gaudí en Comillas / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Así, El Capricho se muestra como una residencia exuberante pero que derrochaba comodidad moderna, cubierta de cerámicas brillantes, motivos florales y una estructura muy adelantada a su tiempo. Cuando Díaz de Quijano falleció, sus herederos la transformaron en un hogar familiar, añadiendo habitaciones, alterando la distribución y desmontando el invernadero original -una de las decisiones que más se han cuestionado con el paso de los años-.

El Capricho de Gaudí en Comillas / Istock / ancoay

Poco a poco, fue cayendo en desuso, hasta que en 1969 fue declarado Bien de Interés Cultural. Algo más tarde, entre 1987 y 1988, se restauró profundamente para devolverle el aspecto inicial que Gaudí había imaginado. En aquella primera restauración se volvió a construir incluso el invernadero. Después, funcionó como restaurante hasta que en 2010 se transformó en un museo que se encarga de preservar y explicar la genialidad de su autor.

El invernadero reconstruido de El Capricho de Gaudí / Istock / Besides the Obvious

Horario y entradas

Actualmente puede visitarse todos los días del año, de lunes a domingo (excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero): de noviembre a febrero entre las 10:30 y las 17:30; de marzo a octubre permanece abierto hasta las 20:00; y durante los meses de julio y agosto, hasta las 21:00. El precio de las entradas va desde los 7 euros que cuesta una visita libre de 45 minutos hasta los 15 que cuesta la visita guiada de una hora con horario flexible. Pueden comprarse online o presencial.