Es uno de los castillos templarios más grandes y mejor conservados de España: tiene 8.000 metros cuadrados, custodiaba a los peregrinos del Camino de Santiago, y está a 20 kilómetros de una maravilla romana Patrimonio de la Humanidad

Elevado sobre una posición estratégica junto al río Sil y en pleno corazón de El Bierzo, el Castillo de los Templarios de Ponferrada es uno de los grandes tesoros monumentales del noroeste peninsular y una parada imprescindible para quienes recorren el Camino de Santiago. Su silueta domina la ciudad desde hace siglos. Sin embargo, mucho antes de convertirse en la fortaleza que hoy admiramos, este lugar ya era considerado un enclave privilegiado.

Este impresionante conjunto defensivo destaca por sus torres robustas, almenas recortadas y una sucesión de muros de piedra que se extienden a lo largo de cerca de 8.000 metros cuadrados que dibujan una de las fortalezas medievales más espectaculares del país. Las excavaciones arqueológicas han revelado vestigios de asentamientos de la Edad del Hierro, prueba de que distintas civilizaciones supieron reconocer el valor defensivo de esta colina natural.

Adriana Fernández

El origen templario de este majestuoso castillo

La historia del castillo está inevitablemente ligada a la Orden del Temple. A comienzos del siglo XIII, el rey Alfonso IX de León cedió el señorío de Ponferrada a los caballeros templarios, que transformaron la fortaleza en una pieza clave de su red de poder en el noroeste de la Península. Desde aquí protegían rutas, administraban territorios y ofrecían seguridad a los peregrinos que se dirigían hacia Santiago de Compostela.

Leyendas de templarios Una de las más populares habla de un supuesto pasadizo secreto que comunicaría Ponferrada con el cercano castillo de Cornatel. Otra sitúa a los templarios como descubridores de una imagen mariana escondida en el interior de una encina, origen de la devoción a la Virgen de la Encina, patrona de la ciudad y de toda la comarca berciana.

El Castillo Templario de Ponferrada / Istock / traveler1116

Tras la disolución de la Orden del Temple a comienzos del siglo XIV, la fortaleza regresó a manos de la Corona. Durante los siglos posteriores fue ampliada por distintos señores feudales hasta alcanzar las dimensiones que conserva en la actualidad. Tras décadas de abandono y deterioro, un ambicioso proceso de restauración permitió recuperar gran parte del conjunto. Actualmente, el Castillo de Ponferrada se ha convertido en el gran símbolo de la ciudad y un gran atractivo turístico.

La joya romana que está a tan solo 20 km: es Patrimonio de la Humanidad y se considera la mayor mina a cielo abierto

Inscrita en 1997 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Las Médulas se encuentran a tan solo 20 kilómetros de este maravilloso Castillo Templario. Este conjunto supone uno de los mayores ejemplares de ingeniería hidráulica del mundo de origen romano. Gracias a aquella obra de ingeniería, a día de hoy podemos contemplar preciosas torres de arcilla roja, cuevas artificiales y una vegetación centenaria. Desde 1991 el paraje es Monumento Natural de Castilla y León y forma parte de la Red Natura 2000 como ZEPA dentro de los Montes Aquilianos.

Las Médulas, El Bierzo / Istock

¿Te darías una escapada por estos tesoros llenos de historia? Nosotros no lo pensaríamos dos veces.