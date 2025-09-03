El pueblo menos conocido de la Costa Brava es también el más curioso: castillo del siglo XIII, iglesia del siglo X y arquitectura contemporánea

En el núcleo antiguo de Palatiolo, germen de la actual villa hasta que el centro urbano se desplazó a Les Ferreries, se esconde la iglesia de San Genís, documentada por primera vez en el año 948. Este templo románico pertenecía originalmente al monasterio de Sant Pere de Rodes y fue durante siglos la iglesia parroquial del castillo. Reformada en los siglos XV y XVI, vio cómo se le añadieron un campanario y una torre de defensa circular para defender templo y castillo. Una pequeña capilla gótica en su muro sur completa el conjunto.