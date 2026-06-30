Un castillo templario y dos Patrimonio de la Humanidad: así es la comarca que ha coronado con vidrio y acero local la Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia

En 1882, el genio Antoni Gaudí ponía la primera piedra de la que sería su obra por excelencia, la cumbre de su arquitectura en Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia; 43 años más tarde, se inauguraba la primera torre completamente finalizada. Era 1925, y Gaudí celebraba la que sería su última torre en vida, antes de legar su obra por más de 144 años y las manos de 7 arquitectos en una ejecución dilatada que en febrero de este 2026 veía terminar al fin su torre más alta, la Torre de Jesucristo, con 172,5 metros de altura.

"Con corazón agradecido, demos alabanza a Dios, inaugurando la nueva torre de esta basílica en el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, 'el arquitecto de Dios'", aclamaba el Papa León XIV en la bendición de la torre desde el centro de la Fachada del Nacimiento de la mole, "dedicada a nuestro Señor Jesucristo y coronada por la cruz, misterio de misericordia y de salvación", seguía.

Sagrada Familia de Gaudí iglesia / Istock / Wagner Marroni

Continuar con la obra del mundo

Pese a la muerte del catalán, los planes continúan claros gracias a los Àlbums del Temple, publicaciones históricas que recogen las últimas intenciones, proyectos y el diseño definitivo que ideó para la Sagrada Familia, y en sus planes, incluye: “La cruz será de cristal, de día reflejará la luz del sol y de noche, por medio de potentes focos, proyectará haces de luz sobre la ciudad”.

Torre de Jesucristo. / Gtres

Es aquí donde entran las empresas Tvitec Glass y Roldán, filial del grupo Acerinox, encargadas de cumplir el sueño de la iglesia más alta del mundo desde la comarca de El Bierzo.

Responsables del lábaro, o cruz gloriosa que corona la torre, ambas empresas consiguieron cumplir con una altura de 17 metros y 13 en los brazos, mediante vidrio térmico y acero.

Las torres de refrigeración y chimeneas de la central térmica de Compostilla II / Istock

El primero se originó en el municipio de Cubillos del Sil, histórico en la comarca por su Central Térmica Compostilla II y la presencia de la M.S.P. (Minero Siderúrgica de Ponferrada), pilar fundamental del sector energético y la industrialización de España durante décadas, cerrada en 2018 y demolidas sus torres el mismo mes de febrero que se inauguraba la de Jesucristo.

Por su parte, la fábrica de Santo Tomás de las Ollas, Ponferrada, de la empresa Roldán se encargó de las barras de acero inoxidable que forman la estructura interna, así como del soporte de las grandes torres del templo, también la de Jesucristo.

Iglesia de Santo Tomás de las Ollas. / Ayuntamiento de Ponferrada

Un castillo y dos patrimonios

Ambas empresas pertenecen a la región de El Bierzo, una comarca en el linde con las provincias gallegas, Asturias y los Montes de León, llena de secretos.

Desde los valles de Ancares, Balboa, Burbia, Oza o Boeza, hasta Bembibre, Borrenes, Páramo o Camponaraya, esta inmensa hoya geográfica comprendida entre montañas refleja uno de los mayores espectáculos naturales de España, desde la Sierra de los Ancares hasta los Aquilianos, con picos que superan los 2000 metros como la Cabeza de la Yegua (2142 m s. n. m.) o Pico Tuerto (2135 m s. n. m.).

Paisaje del Hayedo de Busmayor. / Istock

Pero eso es solo el entorno; en su interior guarda rarezas asombrosas, como la mayor explotación aurífera a cielo abierto de todo el Imperio Romano o el Castillo Templario mejor conservado de Europa. Por eso, si aún no has visitado esta tierra sin precedente, esta es solo una pequeña muestra de todo lo que no puedes perderte.

Peñalba de Santiago, pueblos del Valle del Silencio / Istock

Ponferrada y su Castillo Templario

Desde el centro urbano de la comarca, la ciudad de Ponferrada ofrece su histórico castillo templario a orillas del río Sil, una fortaleza de más de 8.000 metros cuadrados que albergó, y aún hoy celebra con la llegada de julio, la famosa Orden del Temple.

Fiesta templaria de Ponferrada. / Istock

Antiguo punto de referencia en la peregrinación a Santiago, por ser la orden encargada de proteger a sus caminantes, sigue siendo un icono de la travesía, y por su ciudad pasan el Camino Francés —Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro de la red de rutas del Camino de Santiago—, así como el Camino de Invierno y, en las localidades vecinas de Igüeña, Congosto, Bembibre y Cacabelos, el Camino Viejo u Olvidado.

Castillo de los Templarios, Ponferrada / Istock

Las Médulas

Cerca de Carucedo, al suroeste de Ponferrada, la explotación romana de Las Médulas se mantiene, pese a olvido y fuegos, desde el siglo II d.C. Se trata de la mayor en lo que a sustracción de oro a cielo abierto se refiere, con una extracción aproximada de hasta 5 toneladas de mineral a lo largo de dos siglos.

Gracias a galerías dentro del monte e inyecciones de agua a presión, las montañas se derrumbaban y manipulaban hasta adquirir la forma que hoy refleja su paisaje, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997, así como Monumento Natural.

Paisaje de Las Médulas. / Istock

Y si te queda tiempo, no dejes pasar el Monasterio de San Pedro de Montes, original del siglo VII y aislado en un valle de montaña; el pueblo de pizarra negra de Peñalba de Santiago, de arquitectura tradicional berciana y una iglesia mozárabe del siglo X; y la localidad de Villafranca del Bierzo, parada obligatoria en el Camino, con la Iglesia de Santiago y la Puerta del Perdón, donde los peregrinos enfermos pueden ganar el jubileo sin llegar a Compostela.