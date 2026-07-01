El castillo templario mejor conservado de España está en El Bierzo: construido en el siglo XII, con murallas imponentes y declarado Monumento Nacional, es perfecto para una escapada
Historia medieval, buen vino y paisajes, ¿qué más se puede pedir para una escapada?
Hay un lugar en el norte de España que reúne historia medieval, paisajes y rica gastronomía. Para que nos entendamos, las tres excusas viajeras más interesantes para marcarse una escapada de lo más recomendable. Y es Ponferrada, al norte de la provincia de León.
Ubicada en plena comarca de El Bierzo, Ponferrada es una de esas ciudades que, desde el punto de vista turístico, sorprende porque no esperas encontrar todo lo que realmente tiene. Y es que tiene el suficiente patrimonio como para mantenerte ocupado todo un fin de semana y, al mismo tiempo, un ambiente tranquilo y auténtico.
Ciudad medieval y jacobea
El centro histórico de Ponferrada es pequeño, no es excesivamente monumental, y eso hace que sea muy agradable para pasear. Repleto de calles empedradas, plazas con terrazas y edificios históricos como la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, una excelente muestra de arquitectura que transita entre el Renacimiento y el Barroco pero que fue levantada sobre un antiguo templo medieval.
Aunque si hay un edificio que llama poderosamente la atención ese es, sin duda, el castillo de los Templarios de Ponferrada, el lugar que nos ha traído hasta este rincón del norte de la península. Por algo es la gran joya de la ciudad.
Se trata de una fortaleza espectacular, con murallas, torres y patios que se pueden recorrer durante horas. Su relación con la Orden del Temple y el Camino de Santiago le da un carácter muy especial. Porque no es solo el hecho de que Ponferrada está situada en el Camino de Santiago, es que, además, se trata de una de las etapas más importantes de la ruta, por lo que siempre siempre hay peregrinos en los alrededores de la ciudad, especialmente entre primavera y otoño.
El castillo, la gran joya de la ciudad
El castillo se empezó a construir cuando la Orden del Temple recibió la fortaleza en 1178 para proteger a los peregrinos del Camino de Santiago. A partir de entonces se amplió hasta convertirse en una de las fortalezas templarias más importantes de Europa occidental. Y, a día de hoy, a pesar de las diferentes reformas y ampliaciones que ha sufrido en siglos posteriores (entre el XII y el XVI), sigue conservando un extraordinario legado medieval. Es por eso que está considerado como el castillo templario mejor conservado de España.
No es de extrañar que esté declarado Bien de Interés Cultural (en el momento de su declaración, en 1924, se denominaba Monumento Nacional) Cuenta con un recinto amurallado de unos 8000 metros cuadrados, con torres, almenas y baluartes. Y está tan bien restaurado que permite imaginar cómo era en sus orígenes una gran fortaleza templaria; o lo que es lo mismo, sumergirse en la historia e, incluso, caminar sobre ella.
Porque en este castillo es posible circular por entre sus adarves (así se llaman los caminos que hay situados sobre las murallas), pasar por diferentes niveles de la fortaleza, patios y zonas defensivas, además de subir a varias torres y disfrutar de vistas panorámicas sobre Ponferrada, el río Sil y los Montes Aquilianos. Una maravilla totalmente inesperada, sin duda.
Qué ver en una escapada
Si al casco antiguo de Ponferrada y su imponente castillo templario le sumas una excursión al entorno de Las Médulas (a solo 25 kilómetros), esa joya natural declarada Patrimonio de la Humanidad y la deliciosa gastronomía de la comarca de El Bierzo, famosa por el botillo los pimientos asados y los vinos, el resultado es una escapada de fin de semana excelente.
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