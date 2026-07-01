Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Raíces María GalianaPueblo MalúRefugio Emilio AragónCiudad europea 65Raíces David BroncanoRefugio Fernando AlonsoPozas naturalesCiudad telarañaPueblo Candela Peña
instagram

El castillo templario mejor conservado de España está en El Bierzo: construido en el siglo XII, con murallas imponentes y declarado Monumento Nacional, es perfecto para una escapada

Historia medieval, buen vino y paisajes, ¿qué más se puede pedir para una escapada?

Ponferrada, una escapada medieval perfecta

Ponferrada, una escapada medieval perfecta / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Hay un lugar en el norte de España que reúne historia medieval, paisajes y rica gastronomía. Para que nos entendamos, las tres excusas viajeras más interesantes para marcarse una escapada de lo más recomendable. Y es Ponferrada, al norte de la provincia de León

Es como un viaje a la Edad Media.

Es como un viaje a la Edad Media. / Istock

Ubicada en plena comarca de El Bierzo, Ponferrada es una de esas ciudades que, desde el punto de vista turístico, sorprende porque no esperas encontrar todo lo que realmente tiene. Y es que tiene el suficiente patrimonio como para mantenerte ocupado todo un fin de semana y, al mismo tiempo, un ambiente tranquilo y auténtico.

El castillo más bonito de España es también el mejor conservado: tiene 6 siglos de historia, cientos de metros visitables y dos culturas entremezcladas

El castillo más bonito de España es también el mejor conservado: tiene 6 siglos de historia, cientos de metros visitables y dos culturas entremezcladas

Adriana Fernández

Ciudad medieval y jacobea

El centro histórico de Ponferrada es pequeño, no es excesivamente monumental, y eso hace que sea muy agradable para pasear. Repleto de calles empedradas, plazas con terrazas y edificios históricos como la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, una excelente muestra de arquitectura que transita entre el Renacimiento y el Barroco pero que fue levantada sobre un antiguo templo medieval

Una joya de la arquitectura medieval.

Una joya de la arquitectura medieval. / Istock / Laszlo Konya

Aunque si hay un edificio que llama poderosamente la atención ese es, sin duda, el castillo de los Templarios de Ponferrada, el lugar que nos ha traído hasta este rincón del norte de la península. Por algo es la gran joya de la ciudad. 

Se trata de una fortaleza espectacular, con murallas, torres y patios que se pueden recorrer durante horas. Su relación con la Orden del Temple y el Camino de Santiago le da un carácter muy especial. Porque no es solo el hecho de que Ponferrada está situada en el Camino de Santiago, es que, además, se trata de una de las etapas más importantes de la ruta, por lo que siempre siempre hay peregrinos en los alrededores de la ciudad, especialmente entre primavera y otoño. 

Las vistas desde las murallas son espectaculares.

Las vistas desde las murallas son espectaculares. / Istock / Sebastian Fernandez

El castillo, la gran joya de la ciudad

El castillo se empezó a construir cuando la Orden del Temple recibió la fortaleza en 1178 para proteger a los peregrinos del Camino de Santiago. A partir de entonces se amplió hasta convertirse en una de las fortalezas templarias más importantes de Europa occidental. Y, a día de hoy, a pesar de las diferentes reformas y ampliaciones que ha sufrido en siglos posteriores (entre el XII y el XVI), sigue conservando un extraordinario legado medieval. Es por eso que está considerado como el castillo templario mejor conservado de España.

Es el mejor conservado de España.

Es el mejor conservado de España. / Istock

No es de extrañar que esté declarado Bien de Interés Cultural (en el momento de su declaración, en 1924, se denominaba Monumento Nacional) Cuenta con un recinto amurallado de unos 8000 metros cuadrados, con torres, almenas y baluartes. Y está tan bien restaurado que permite imaginar cómo era en sus orígenes una gran fortaleza templaria; o lo que es lo mismo, sumergirse en la historia e, incluso, caminar sobre ella.

Porque en este castillo es posible circular por entre sus adarves (así se llaman los caminos que hay situados sobre las murallas), pasar por diferentes niveles de la fortaleza, patios y zonas defensivas, además de subir a varias torres y disfrutar de vistas panorámicas sobre Ponferrada, el río Sil y los Montes Aquilianos. Una maravilla totalmente inesperada, sin duda. 

Noticias relacionadas y más

Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, está a solo unos kilómetros.

Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, está a solo unos kilómetros. / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

Qué ver en una escapada

Si al casco antiguo de Ponferrada y su imponente castillo templario le sumas una excursión al entorno de Las Médulas (a solo 25 kilómetros), esa joya natural declarada Patrimonio de la Humanidad y la deliciosa gastronomía de la comarca de El Bierzo, famosa por el botillo los pimientos asados y los vinos, el resultado es una escapada de fin de semana excelente. 

TEMAS

  1. Unamuno la llamó 'el salón más bello de Europa' y es la plaza más bonita de España: una obra maestra del Barroco declarada Patrimonio de la Humanidad y construida en piedra dorada
  2. El refugio de Malú (44 años) en verano es un maravilloso pueblo de origen medieval: en el corazón de la Sierra de Gredos, tiene un impresionante patrimonio histórico y un castillo del siglo XV
  3. El refugio de María Galiana (91 años) es un pueblo pesquero con la mejor gamba blanca de España: 'Lo que más me gusta es una playa
  4. El rincón de Carles Puyol (48 años) es un pueblo del Pirineo de Lleida de 3.000 habitantes al que vuelve cada verano: 'He nacido donde la gente se conoce y se saluda, donde se cuidan unos a otros.
  5. La ciudad europea perfecta para recorrer después de los 65 años: distancias cortas, transporte ejemplar y uno de los centros históricos mejor conservados del continente
  6. El refugio de verano de Pilar Rubio (48 años) está en un pueblo de la Costa Blanca con calas de aguas cristalinas y casas blancas frente al Mediterráneo
  7. La ciudad europea perfecta para los mayores de 70 años: repleta de palacios, museos y jardines, dispone de una red de transporte público excelente y es la capital europea de la música
  8. La calle más bonita de España es una auténtica desconocida y está en una provincia olvidada de Castilla-La Mancha: un pasaje modernista cubierto de hierro y cristal que recuerda a Milán o París

Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como "la catedral del ibérico"

Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como "la catedral del ibérico"

El pueblo abandonado de Aragón que ha quedado 'sepultado' por un embalse

El pueblo abandonado de Aragón que ha quedado 'sepultado' por un embalse

Las 10 mejores playas para disfrutar de un día de verano con tu perro

Las 10 mejores playas para disfrutar de un día de verano con tu perro

Todo el mundo va al Caminito del Rey, pero muchos se olvidan de esta joya de Aragón repleta de puentes colgantes

Todo el mundo va al Caminito del Rey, pero muchos se olvidan de esta joya de Aragón repleta de puentes colgantes

Ponferrada, una escapada medieval perfecta

Ponferrada, una escapada medieval perfecta

Las raíces de Javier Bardem están en una ciudad atlántica con 3 kilómetros de arena: "Aquí están mis amigos, mi familia, mi raíz, mi idioma. Mi vibración interna es esta."

Las raíces de Javier Bardem están en una ciudad atlántica con 3 kilómetros de arena: "Aquí están mis amigos, mi familia, mi raíz, mi idioma. Mi vibración interna es esta."

La conocida ciudad de Cádiz que creó la primera playa canina de toda la provincia

La conocida ciudad de Cádiz que creó la primera playa canina de toda la provincia

La playa de Cádiz rodeada por un importante yacimiento arqueológico

La playa de Cádiz rodeada por un importante yacimiento arqueológico