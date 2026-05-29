El castillo templario más espectacular de España es Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural: fue residencia pontificia y está a 64 metros de altura sobre el Mediterráneo

En la costa de la provincia de Castellón, junto a uno de los extremos del Parque Natural de la Sierra de Irta, el pueblo de Peñíscola es uno de los principales destinos turísticos de la región. Ubicada frente al mar y miembro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, cuenta con una población que ronda los 8 mil habitantes, aunque en la temporada de verano este número se suele multiplicar. Junto con las maravillosas playas que la bordean, Peñíscola es especialmente conocida por su imponente castillo, el cual se erige en lo alto del peñón que domina la localidad.

Peñíscola es una de las localidades más especiales de la Costa del Azahar / Istock / maylat

Conocido también con el nombre de Castillo del Papa Luna, se trata de una fortaleza templaria construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV. Emblema de la villa, el castillo se mantiene en un excelente estado de conservación, desafiando orgulloso al paso de los siglos. Tal es su importancia, tanto para el pueblo como para la provincia, que en 1931 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-Artístico.

Adriana Fernández

La residencia de un Papa

Construido por los caballeros templarios sobre los cimientos de un castillo árabe anterior entre 1294 y 1307, el Castillo de Peñíscola se erige en una ubicación que, durante esa época, era sumamente estratégica. Coronando la pequeña península en la que se encuentra, la fortaleza se erige en lo alto de un peñón; todavía más estratégica era esta ubicación cuando tenemos en cuenta que el istmo que une la península con la línea de costa desaparecía cuando había una tormenta.

Vista del peñón y el castillo desde la playa de Peñíscola / Istock / maylat

Décadas después de su construcción, el castillo adquirió un papel aún más importante al convertirse en sede pontificia. Esto sucedió en la época en la que hubo dos Papas, cuando se produjo el llamado Cisma de Occidente, el cual resultó en un Papa en Roma y otro en Aviñón. Fue el Papa Benedicto XIII de Aviñón, conocido como Papa Luna, quién designó el castillo como su nueva sede pontificia.

Rincones con mucha historia

Elevándose más de 60 metros sobre el Mediterráneo, el castillo se caracteriza por su estilo gótico, de presencia austera. Se ubica en el interior de un recinto amurallado, al que se accede a través de tres puertas: Sant Pere, Santa María y el Portal Fosc. Por debajo del castillo se extiende el Parque de Artillería, un área militar con túneles y rampas que conectan con la zona marítima en el exterior del recinto.

Desde el castillo se obtienen unas increíbles vistas al Mediterráneo / Istock / AndresGarciaM

La visita al castillo permite descubrir cómo vivían los caballeros templarios, que en su momento llegaron a poseer un enorme poder económico y político, además de una gran potencia militar. Así, recorriendo el interior del recinto podrás atravesar el zaguán, pasearte por las caballerizas y el patio de armas, o adentrarte en las dependencias pontificias, la iglesia y la sacristía. Además, desde lo alto de las murallas y las terrazas, obtendrás unas panorámicas de infarto del pueblo y el Mediterráneo enfrente.