El castillo templario más espectacular de España es Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural: fue residencia pontificia y está a 64 metros de altura sobre el Mediterráneo
Nos adentramos en una de las estampas más impresionantes de la Costa del Azahar.
En la costa de la provincia de Castellón, junto a uno de los extremos del Parque Natural de la Sierra de Irta, el pueblo de Peñíscola es uno de los principales destinos turísticos de la región. Ubicada frente al mar y miembro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, cuenta con una población que ronda los 8 mil habitantes, aunque en la temporada de verano este número se suele multiplicar. Junto con las maravillosas playas que la bordean, Peñíscola es especialmente conocida por su imponente castillo, el cual se erige en lo alto del peñón que domina la localidad.
Conocido también con el nombre de Castillo del Papa Luna, se trata de una fortaleza templaria construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV. Emblema de la villa, el castillo se mantiene en un excelente estado de conservación, desafiando orgulloso al paso de los siglos. Tal es su importancia, tanto para el pueblo como para la provincia, que en 1931 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-Artístico.
La residencia de un Papa
Construido por los caballeros templarios sobre los cimientos de un castillo árabe anterior entre 1294 y 1307, el Castillo de Peñíscola se erige en una ubicación que, durante esa época, era sumamente estratégica. Coronando la pequeña península en la que se encuentra, la fortaleza se erige en lo alto de un peñón; todavía más estratégica era esta ubicación cuando tenemos en cuenta que el istmo que une la península con la línea de costa desaparecía cuando había una tormenta.
Décadas después de su construcción, el castillo adquirió un papel aún más importante al convertirse en sede pontificia. Esto sucedió en la época en la que hubo dos Papas, cuando se produjo el llamado Cisma de Occidente, el cual resultó en un Papa en Roma y otro en Aviñón. Fue el Papa Benedicto XIII de Aviñón, conocido como Papa Luna, quién designó el castillo como su nueva sede pontificia.
Rincones con mucha historia
Elevándose más de 60 metros sobre el Mediterráneo, el castillo se caracteriza por su estilo gótico, de presencia austera. Se ubica en el interior de un recinto amurallado, al que se accede a través de tres puertas: Sant Pere, Santa María y el Portal Fosc. Por debajo del castillo se extiende el Parque de Artillería, un área militar con túneles y rampas que conectan con la zona marítima en el exterior del recinto.
La visita al castillo permite descubrir cómo vivían los caballeros templarios, que en su momento llegaron a poseer un enorme poder económico y político, además de una gran potencia militar. Así, recorriendo el interior del recinto podrás atravesar el zaguán, pasearte por las caballerizas y el patio de armas, o adentrarte en las dependencias pontificias, la iglesia y la sacristía. Además, desde lo alto de las murallas y las terrazas, obtendrás unas panorámicas de infarto del pueblo y el Mediterráneo enfrente.
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
- El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador
- El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: 'Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”
- Uno de los rincones más auténticos de Europa: costas escarpadas, plazas llenas de vida y las mejores recetas mediterráneas
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una feria de Interés Turístico Internacional, productos de matanza, tradición ganadera y una receta que llena bares y restaurantes