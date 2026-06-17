Un castillo del siglo XIII, 135 habitantes y uno de los mejores restaurantes de la provincia: entramos en el pueblo medieval más bonito de Teruel

Puertomingalvo no tiene semáforos, ni colas, ni nada que se le parezca a una ciudad. Tiene 135 habitantes, un castillo del siglo XIII, una muralla con dos portales medievales, un ayuntamiento gótico de piedra de sillería y una iglesia barroca cuya torre sirvió de fortaleza. Todo eso, en un puñado de calles empedradas. Y a las puertas del pueblo, dentro de una masía rehabilitada, un restaurante con Bib Gourmand de la Guía Michelin que firma una de las cocinas más interesantes del Maestrazgo turolense.

Puerta musulmana del siglo XII en Puertomingalvo, Teruel / Istock

Decir que es el pueblo medieval más bonito de Teruel no es una frase hecha. Es que cueste encontrar otro sitio donde castillo, muralla, casa consistorial gótica e iglesia sigan ahí, completos, formando un conjunto que se puede recorrer entero en una tarde sin cruzarte con casi nadie.

Puertomingalvo está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. / Istock / ana del castillo

La Serranía de Gúdar-Javalambre, dentro del Maestrazgo, es de esa España que se ha hecho famosa por lo que ya no tiene: gente. Pueblos que en el siglo XX perdieron población a un ritmo brutal y que hoy se sostienen con lo justo. Puertomingalvo es uno de ellos, y sin embargo ahí sigue, en lo alto de su espolón rocoso, con todo su patrimonio medieval prácticamente intacto. No es un pueblo "bonito a pesar de estar vacío". Es un pueblo que conserva lo que conserva precisamente porque nunca tuvo el dinero ni las prisas para tirarlo abajo y construir otra cosa.

Adriana Fernández

Piedra, silencio y un castillo que cambió de manos cinco veces

El castillo se ve desde lejos, en un extremo del pueblo, sobre un saliente rocoso calcáreo. Su historia documentada arranca en 1202, cuando el rey Pedro II de Aragón cedió Puertomingalvo y su fortaleza al obispo de Zaragoza, Ramón de Castrocol, dando inicio a un señorío episcopal que se prolongaría durante seis siglos, hasta el XIX. Antes de eso, algunas fuentes hablan de un origen musulmán anterior, con el nombre de Avingalbón o Ibn Galbón.

Calles de Puertomingalvo / Istock / v

Entrar en el recinto amurallado es entender de golpe por qué este pueblo se construyó así. La muralla, que partía del propio castillo y envolvía todo el caserío, se levantó en el siglo XIII y se refuerza durante el XIV, sobre todo en los años de la Guerra de los Dos Pedros, cuando Aragón y Castilla se disputaban cada palmo de esta frontera. De aquel cinturón defensivo quedan los dos portales que todavía dan acceso al casco antiguo, el Portalón y el Portalico, de origen medieval.

Dentro, las calles empedradas suben y bajan entre casas con escudo en la fachada, parte de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural en 1982 e incluido desde 2013 en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. En el centro, la Casa de la Villa: un ayuntamiento gótico de los siglos XIV-XV, con fachada de sillería, arcos de medio punto adovelados y ventanas geminadas, que sigue siendo uno de los mejores ejemplos de gótico civil de toda la provincia.

Vistas del pueblo de Puertomingalvo, con su castillo. / Istock

Y luego está la iglesia, dedicada a la Asunción y San Blas, de estilo barroco y construida en el XVIII (algunas fuentes la sitúan entre 1721 y 1739). Su torre-campanario funcionó como elemento defensivo y hoy es el mejor mirador del pueblo: desde ahí arriba se ve toda la Sierra de Gúdar desplegada, sin un solo edificio que rompa el paisaje.

Existe, alta cocina a 1.449 metros

El nombre ya lo dice todo: Existe. Un guiño directo a esa España vaciada, a ese "Teruel existe" que todo el mundo conoce, convertido aquí en el nombre de un restaurante que defiende justo lo contrario de lo que parece su entorno: que en un pueblo de 135 habitantes se puede hacer alta cocina y que tiene sentido hacerla aquí, no en una capital.

El proyecto nació en Mosqueruela, de la mano de Alberto Montañés, que después de recorrer cocinas de España y Europa quiso volver a su tierra para montar algo propio. Desde 2023 funciona en el Mas de Cebrián, una masía rehabilitada a pocos kilómetros de Puertomingalvo, en la carretera A-1701, dentro del término municipal. El cambio de local no cambió la propuesta: un único menú degustación, en torno a 36 euros, que varía cada mes según lo que dé la temporada. Caza, setas del Maestrazgo, producto de proximidad turolense. Una codorniz guisada con níscalos puede ser, sin exagerar, el resumen de lo que se cocina ahí dentro.

El reconocimiento ha llegado por varios frentes: Bib Gourmand de la Guía Michelin, Solete de la Guía Repsol, y para María Dávila, al frente de la sala, el sello del Basque Culinary Center, que la incluyó entre las 100 jóvenes con talento de la gastronomía nacional. No hace falta decir que es el mejor restaurante de la provincia. Con plantar todo esto aquí, ya está dicho.

María Dávila lo resume sin rodeos cuando habla de lo difícil que es encontrar personal en la zona: "no hay gente para trabajar en hostelería", admite, una frase que en el Maestrazgo se ha convertido casi en sentencia y que explica por sí sola por qué un proyecto como este, en un pueblo de 135 vecinos, tiene tanto mérito.

Qué ver alrededor y dónde más comer

Puertomingalvo es, sobre todo, una excusa perfecta para perderse por el Maestrazgo. A pocos kilómetros está Mosqueruela, donde nació el proyecto de Existe y que conserva también su propio encanto serrano. Un poco más lejos, Linares de Mora y Cantavieja completan un triángulo de pueblos de piedra que en otoño se llenan de buscadores de setas y, en invierno, de algún cazador de trufa negra. Mirambel, ya en la zona límite con Castellón, es otra parada obligada si se alarga la ruta: calles porticadas y un aire detenido en el tiempo que recuerda mucho al propio Puertomingalvo.

Panorámica de Puertomingalvo. / Istock

La gastronomía de la zona tiene nombres propios: el ternasco, el jamón de Teruel DOP, las migas y el queso del Maestrazgo son la base de cualquier menú serio por estos pueblos. Y en temporada, la trufa negra de Sarrión —apenas a una hora de distancia— da pie a combinar la visita con alguna jornada trufera, algo que cada vez gana más peso en el calendario gastronómico turolense.

Quien llegue hasta aquí buscando un pueblo "auténtico" se va a encontrar con algo mejor: un pueblo que no necesita venderse como tal porque, sencillamente, nunca dejó de serlo.