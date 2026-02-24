El castillo románico mejor conservado de Europa está en España: Monumento Nacional, construido sobre roca viva y con unas panorámicas impresionantes
Situado a la entrada de los Pirineos, es un enclave medieval de hace casi mil años.
Aunque no sea el país de Europa que cuenta con más número de castillos (este título le pertenece a Alemania), España está repleta de ellos, siendo más de diez mil los castillos y fortalezas registrados por la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Reflejo de la rica historia medieval del país, dentro de estos diez mil encontramos monumentos de todas las épocas y estilos arquitectónicos, desde fortalezas de estilo mozárabe hasta castillos renacentistas o románicos.
Dentro de estos últimos encontramos, en la provincia de Huesca, el castillo románico mejor conservado de toda Europa. Hablamos del Castillo de Loarre, levantado a principios del siglo XI y que rápidamente se convirtió en bastión esencial clave frente al islam y símbolo del avance de los reinos cristianos durante la época de la Reconquista. Declarado Monumento Nacional en 1906, actualmente está declarado Bien de Interés Cultural en categoría de Monumento.
Una fortaleza de casi mil años
Construido por orden del rey Sancho III de Pamplona, el castillo se asienta sobre un peñón de roca caliza a más de mil metros de altitud, dominando desde allí la Hoya de Huesca, llanura que durante siglos fue clave para el control del territorio. Fue esta integración con el paisaje, además de quedar prácticamente fuera del alcance de cualquier enemigo que osara atacarlo, que explica su excelente estado de conservación.
El castillo es, asimismo, uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica militar que podemos encontrar en Europa. La fortaleza está delimitada por un recinto amurallado de casi 200 metros de perímetro, el cual está compuesto por muros macizos y una planta compacta, todo reforzado con torres semicirculares, las cuales reducen los posibles puntos débiles que pudiera tener y maximizan la sensación de impugnabilidad.
Son varias las edificaciones que se mantienen en pie en el interior de las murallas. Guardiana de leyendas de cautiverio y secretos medievales, la Torre de la Reina ofrece unas espectaculares panorámicas de la llanura que rodea la fortaleza. Por su parte, la Torre del Homenaje se eleva de manera imponente por encima del resto de construcciones.
Castillo multifuncional
Además de cumplir con una función militar durante el avance de los reinos cristianos hacia el Ebro, el Castillo de Loarre también sirvió como monasterio. Uno de los rasgos más singulares de la fortaleza es la iglesia románica de San Pedro, construida en el siglo XI dentro del recinto. Joya del románico lombardo, en la que destacan la impresionante cúpula y la cripta, fue una de las primeras iglesias románicas que se construyeron en Aragón.
Su presencia en el castillo muestra claramente la importancia que Loarre tuvo tanto en lo estratégico como en lo simbólico; no era solo el territorio lo que se defendía desde el castillo, sino que aquí era donde se organizaba y protegía el poder religioso, tan presente en aquella época.
Luces, cámara, ¡acción!
Debido a su magnificencia, además de su perfecto estado de conservación, el Castillo de Loarre ha sido, durante las últimas décadas, el escenario de varias producciones cinematográficas. Aquí se han rodado producciones nacionales como la película Valentina, dirigida por Antonio José Betancor y estrenada en 1982, o la mítica serie de TVE El Ministerio del Tiempo. Pero la producción quizá más destacada de todas es la de El Reino de los Cielos, película dirigida por el grandísimo Ridley Scott, que aprovechó un entorno que no necesitaba de artificios para lucir épico.
