El castillo románico mejor conservado de Europa está en España: Monumento Nacional, construido sobre roca viva y con unas panorámicas impresionantes

Debido a su magnificencia, además de su perfecto estado de conservación, el Castillo de Loarre ha sido, durante las últimas décadas, el escenario de varias producciones cinematográficas. Aquí se han rodado producciones nacionales como la película Valentina, dirigida por Antonio José Betancor y estrenada en 1982, o la mítica serie de TVE El Ministerio del Tiempo. Pero la producción quizá más destacada de todas es la de El Reino de los Cielos, película dirigida por el grandísimo Ridley Scott, que aprovechó un entorno que no necesitaba de artificios para lucir épico.