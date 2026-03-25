El castillo renacentista convertido en Parador que abre tras 17 años cerrado: está en un barrio Patrimonio de la Humanidad, rodeado de murallas y esconde el secreto mejor guardado de Baleares

Es por eso que el nuevo Parador es una joya en sí misma. Además de estar integrado en uno de los conjuntos monumentales más relevantes del Mediterráneo, se ha llevado a cabo un ambicioso trabajo de museización, creando algo así como patrimonio dentro de patrimonio. Y eso lo convierte en un lugar único que, de por sí, ya es especial: porque este Parador, el número 99 de todos los que hay en España, es el primero que abre en las Islas Baleares.