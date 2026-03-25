El castillo renacentista convertido en Parador que abre tras 17 años cerrado: está en un barrio Patrimonio de la Humanidad, rodeado de murallas y esconde el secreto mejor guardado de Baleares
Levantado en el centro histórico de la ciudad, dentro de un edificio con más de 400 años de historia.
Ibiza es mucho más que la isla de sol y playa o el paraíso de la fiesta. Es una isla de mil caras y, sobre todo, un territorio fundado hace miles de años. Y es que, mucho antes de que llegaran los hippies en busca de paz y armonía en los 60, lo hicieron otros.
Habitada ya durante la Edad de Bronce, y descubierta por fenicios y griegos, se puede decir que fueron los cartagineses los primeros pobladores oficiales de la isla. Fueron ellos quienes fundaron la ciudad de Ibiza en el año 654 a.C, llamada por aquel entonces Ibosim, como una gran fortaleza estratégica y comercial: era el inicio de la explotación de las salinas, tradición que resiste hasta el día de hoy.
Es precisamente su larga tradición, y las diferentes culturas que han pasado por la isla, incluidos bizantinos y musulmanes, lo que explica el vastísimo patrimonio de una isla como Ibiza. Y el recinto amurallado de Dalt Vila es el mejor ejemplo.
En el centro histórico de la ciudad
Las murallas de Ibiza se levantaron en el siglo XVI para protegerla precisamente de los ataques turcos; se levantó con forma de heptágono irregular y en cada ángulo cuenta con un baluarte defensivo. Pero lo importante es lo que está dentro: un rico legado histórico declarado Patrimonio de la Humanidad.
Y puede que el antiguo castillo de Ibiza sea el edificio más característico de esta parte histórica de la ciudad. Es la Almudaina, una fortaleza de corte renacentista levantada por orden de Felipe II en el siglo XVI y ampliada posteriormente (el cuartel del batallón de infantería que hay en torno al patio de armas es del siglo XVII). Y es ahí donde acaba de abrir uno de los hoteles más bonitos e históricos de España: el nuevo Parador de Ibiza.
Uno de los hoteles más bonitos e históricos de España
El valor histórico del edificio es indudable, como también lo es el patrimonial. De hecho, las obras han retrasado la fecha de apertura en varias ocasiones (el castilló cerró al público en los 80, aunque el proyecto hotelero arrancó en 2004) precisamente por el descubrimiento de restos constructivos en diferentes excavaciones arqueológicas, pertenecientes a épocas anteriores, fechadas entre los siglos XII y XIII. Restos que han sido integrados en el complejo, convirtiéndolo en un hotel museo.
Es por eso que el nuevo Parador es una joya en sí misma. Además de estar integrado en uno de los conjuntos monumentales más relevantes del Mediterráneo, se ha llevado a cabo un ambicioso trabajo de museización, creando algo así como patrimonio dentro de patrimonio. Y eso lo convierte en un lugar único que, de por sí, ya es especial: porque este Parador, el número 99 de todos los que hay en España, es el primero que abre en las Islas Baleares.
Un hotel del futuro que mira al pasado
Su arquitectura “es el resultado de una compleja y respetuosa rehabilitación que ha sabido conservar la identidad del conjunto fortificado, integrando las distintas etapas históricas en un proyecto hotelero contemporáneo”, apuntan desde Paradores. “Murallas, baluartes, patios y estructuras militares conviven con espacios actuales diseñados para el confort del huésped, manteniendo siempre un diálogo armónico con el entorno urbano y paisajístico de Ibiza”, señalan.
A todo ello hay que sumar una propuesta artística contemporánea concebida específicamente para el Parador de Ibiza. Como una colección de pinturas, esculturas y fotografías que recorren las diferentes estancias del hotel.
De este modo, “el Parador de Ibiza trasciende su función hotelera para convertirse en un espacio cultural vivo, donde historia, arte y arquitectura se encuentran y se complementan, reafirmando el compromiso de Paradores con la conservación, la difusión del patrimonio y la integración del arte contemporáneo como parte esencial de la experiencia del viajero”.
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