Un castillo transformado en Parador, iglesias únicas en el mundo y calles que desafían la gravedad: el pueblo de España que debes visitar, al menos, una vez en la vida

Más discretas, pero igualmente importantes para la historia del pueblo, son las iglesias de Santo Domingo de Silos y San Juan Bautista. La primera, aunque de origen románico, conserva muy pocos de los elementos arquitectónicos originales; solo son el ábside y la portada los que conservan algunos trazos del románico. La iglesia de San Juan Bautista, de origen románico y transformada en el siglo XVI, en la actualidad no está dedicada al culto; es su interior lo que hay que descubrir, pues alberga los maravillosos murales de Jesús Mateo, protegidos por la UNESCO desde 1997.