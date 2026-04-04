El sueño neogótico escondido en un bosque de Bizkaia: una fortaleza de estilo bávaro única en el norte de España, con torres circulares y un aura de misterio que lo hace parecer recién salido de un cuento de los hermanos Grimm
Reconstruido en el siglo XIX, este castillo combina elementos neogóticos con una interpretación inspirada en modelos centroeuropeos.
En Gatika (Bizkaia), a pocos kilómetros de la costa, hay un castillo que rompe con la imagen habitual del norte peninsular donde lo normal es encontrar caseríos, iglesias y restos de arquitectura defensiva más sobria. El Castillo de Butrón aparece rodeado de bosque y con una silueta que se asemeja más a la de los castillos centroeuropeos que a la de las fortalezas tradicionales de la zona.
Es tal el tamaño del castillo, que la diferencia respecto al resto de edificaciones se percibe antes de llegar. El castillo no se encuentra en medio de ningún pueblo ni rodeado de otras construcciones similares, sino que está rodeado de árboles, lo que potencia la sensación de aislamiento y de estar ante un edificio fuera de contexto.
Una silueta pensada para llamar la atención
El enclave original era la casa-torre de la familia Butrón, una de las más relevantes del territorio durante la Edad Media. Como en otros puntos del norte, la función principal del edificio era defensiva, ya que en el siglo XV eran habituales las guerras banderizas que marcaban la organización del territorio.
Con el paso del tiempo, aquella torre perdió su función y acabó abandonándose y prácticamente en ruinas. Pero, tiempo después, a finales del siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas impulsó una restauración que transformó por completo el edificio hasta su imagen actual. El marqués de Cubas (también detrás de la Catedral de la Almudena de Madrid) no quería recuperar la estructura original, sino construir una nueva imagen a partir de referencias históricas y el resultado fue este castillo que se acerca al neogótico, con influencias que recuerdan a castillos bávaros y que bien podría protagonizar un cuento de los hermanos Grimm.
El edificio actual, declarado Patrimonio Histórico, se organiza de forma irregular, con torres circulares, lo que acentúa la verticalidad del castillo. Este nuevo diseño no es muy práctico para habitarlo, pero en realidad ese no era el propósito del arquitecto, que simplemente ideó la construcción como pasatiempo y atracción visual.
El entorno también forma parte de esa percepción. El parque que rodea el castillo no es completamente espontáneo, sino que se integró en el diseño. Con el paso del tiempo, la vegetación ha crecido y ha reforzado esa sensación de aislamiento, haciendo que el edificio aparezca parcialmente oculto y eleve el aura de misterio.
Qué tener en cuenta antes de visitarlo
El Castillo de Butrón no funciona como un monumento abierto de forma continua. Es una propiedad privada y el acceso al interior depende de la gestión puntual del inmueble, por lo que no siempre está disponible y actualmente las visitas guiadas al interior están suspendidas temporalmente.
En cualquier caso, el exterior es el principal atractivo. El castillo se puede observar desde distintos puntos del entorno, especialmente recorriendo los caminos cercanos. Si te acercas en coche, hay un pequeño aparcamiento antes de cruzar el puente sobre el río Butrón donde dejarlo.
Puedes combinar la visita con la costa vizcaína o con otros puntos del interior, sin necesidad de dedicarle una jornada completa. Su cercanía a Bilbao, a menos de media hora en coche, permite incluir esta parada dentro de una ruta más amplia. Otra opción es combinarlo con una visita a San Juan de Gaztelugatxe, a 35 minutos también en coche en la otra dirección.
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