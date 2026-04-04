El sueño neogótico escondido en un bosque de Bizkaia: una fortaleza de estilo bávaro única en el norte de España, con torres circulares y un aura de misterio que lo hace parecer recién salido de un cuento de los hermanos Grimm

Con el paso del tiempo, aquella torre perdió su función y acabó abandonándose y prácticamente en ruinas. Pero, tiempo después, a finales del siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas impulsó una restauración que transformó por completo el edificio hasta su imagen actual. El marqués de Cubas (también detrás de la Catedral de la Almudena de Madrid) no quería recuperar la estructura original, sino construir una nueva imagen a partir de referencias históricas y el resultado fue este castillo que se acerca al neogótico, con influencias que recuerdan a castillos bávaros y que bien podría protagonizar un cuento de los hermanos Grimm.